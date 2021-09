TV-Tipps am Samstag

Vorschau TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausens Quiz des Menschen, Quizshow

Traurig oder glücklich, gelassen oder aufgebracht, gehetzt oder entspannt - der menschliche Gang verrät viel über unseren Gemütszustand. Doch inwiefern hat sich unsere Gangart in den letzten Jahrzehnten verändert? Diesem und anderen spannenden Fußphänomenen geht Dr. Eckart von Hirschhausen auf den Grund. Mit dabei sind unter anderem: Model und Choreograf Jorge González, Sängerin Vanessa Mai, Schauspielerin Sabine Postel und der Fernsehkoch Ali Güngörmüs.

20:15 Uhr, ZDF, Die Giovanni Zarrella Show, Show

Mit seiner ersten eigenen Musikshow am Samstagabend reiht sich Giovanni Zarrella ein in die Riege der Showmaster im deutschen Fernsehen. "Live Zuhause" ist das Motto des Abends, an dem er sich den Zuschauerinnen und Zuschauern vorstellen wird. Die Nähe zum Publikum ist dem Familienmenschen Giovanni Zarrella ein besonderes Anliegen. Mit dabei sind Stars wie Andrea Berg, Kerstin Ott, Nino de Angelo, Santiano, Sasha, Pietro Lombardi sowie die Sopranistin Sarah Brightman.

20:15 Uhr, Sat.1, Bumblebee, Action

Auf dem Planeten der Autobots herrscht Krieg, weswegen Optimus Prime den Transformer B-127 auf die Erde schickt, um eine neue Basis zu eröffnen. Dort angekommen, trifft er auf Soldaten sowie einen feindlichen Decepticon und muss sich, als VW-Käfer getarnt, auf einem Schrottplatz verstecken. Dort findet ihn die Schülerin Charlie (Hailee Steinfeld), die bald entdeckt, dass in ihrem Bumblebee mehr steckt als ein gewöhnliches Auto.

20:15 Uhr, ProSieben, Boston, Thriller

Am Patriots Day findet in Boston alljährlich ein Marathon statt. Die Veranstaltung im Jahr 2013 wird noch lange in den Köpfen der Menschen bleiben: ein Sprengstoffanschlag auf der Zielgeraden kostet drei Menschen das Leben, Hunderte werden verletzt. Der Cop Saunders (Mark Wahlberg) und seine Kollegen der Bostoner Polizei machen sich auf die Suche nach den Attentätern.

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich neuen Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang stellen: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch tanzen in drei neuen Samstagabend-Primetime-Shows wieder auf dem Vulkan und geben alles. Live, ohne Sicherheitsnetz, ohne Proben, mit Köpfchen, einer gehörigen Portion Spielfreude und mit vollem Körpereinsatz.