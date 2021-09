TV-Tipps am Samstag

Vorschau TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heimsuchung, Thriller

Der BKA-Beamte Ben (Kostja Ullmann) wacht nach einem missglückten Einsatz aus dem künstlichen Koma auf. Der Personenschützer muss damit klarkommen, dass er den Tod eines Mädchens nicht verhindern konnte. Um sich zu erholen, fährt er mit seiner Freundin Marion (Kristin Suckow) an die Ostsee. Seit Jahren ist es der erste Besuch bei seinen Eltern und zugleich die Rückkehr an einen Ort schmerzhafter Erinnerungen. Damals, noch zu Kindertagen, gab es einen rätselhaften Unfall mit seinem besten Freund Timmi (Ilja Bultmann), um den Ben seither trauert. Zu seinem Erstaunen erfährt er nun, dass der inzwischen erwachsene Timmi (Felix Phönix Lehmann) lebt. Er liegt als Wachkomapatient in einem Krankenhaus.

20:15 Uhr, ZDF, Das große Deutschland-Quiz, Quizshow

Urlaub im eigenen Land liegt im Trend - und das auch schon vor der Corona-Pandemie. Seit vielen Jahren zählt die Bundesrepublik zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Sie ist uns vertraut, und gleichzeitig gibt es vieles mehr, das noch erzählt und bestaunt werden kann. Moderatorin Sabine Heinrich geht mit prominenten Gästen auf Entdeckungsreise. Quizfragen und Spiele behandeln dabei Themen aus den unterschiedlichsten Regionen.

20:15, RTL, Bin ich schlauer als die Zarrellas?, Quiz

Jana Ina und Giovanni Zarrella gehören zu den Traumpaaren Deutschlands, doch wie schlau sind die Zarrellas wirklich? Nach Günther Jauch, Oliver Pocher, Verona Pooth, Evelyn Burdecki und Peter Kloeppel tritt erstmals ein Zweiergespann an und wird sich vor der Sendung einem umfangreichen Schlauheitstest unterziehen. Wer ist schlauer? Günther Jauch moderiert die Show und alles ist möglich.

20:15 Uhr, Sat.1, Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten, Abenteuerkomödie

In London will ihm König George II. höchstpersönlich befehlen, vor den konkurrierenden Spaniern die sagenhafte Quelle der ewigen Jugend zu finden. Als Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) erfährt, dass niemand anderes als sein alter Widersacher Barbossa (Geoffrey Rush) die gefährliche Expedition leitet, nimmt er lieber Reißaus - und landet prompt in der Gefangenschaft des gefürchtetsten aller Piraten, Edward Teach (Ian McShane), genannt "Blackbeard".

20:15 Uhr, ProSieben, Nur ein kleiner Gefallen, Thriller

Die alleinerziehende Stephanie Smothers (Anna Kendrick) führt ein bescheidenes Leben. Als sie sich mit der eleganten und mysteriösen Emily (Blake Lively) anfreundet, ist sie hellauf begeistert und hilft ihr gerne mit einem kleinen Gefallen aus. Aber ist die Freundschaft wirklich so aufrichtig, wie sie erscheint? Als Emily plötzlich spurlos verschwindet, werden Geheimnisse aufgedeckt, die ein ganz neues Licht auf die Geschehnisse werfen.