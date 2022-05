20:15 Uhr, Das Erste, Eurovision Song Contest 2022: Countdown für Turin, Show

Barbara Schöneberger empfängt Stars der deutschen Musikszene und wahre ESC-Fans und Kenner, um mit ihnen gemeinsam den Countdown bis zur größten Musikshow der Welt zu feiern. Dabei dreht sich alles um den Eurovision Song Contest, um seine größten Momente, die schönsten ESC-Songs und die große Frage, wer in diesem Jahr das große Finale im italienischen Turin gewinnen wird.

21:00 Uhr, Das Erste, Eurovision Song Contest 2022: Finale aus Turin, Musikwettbewerb

Der 66. Eurovision Song Contest findet 2022 unter dem Motto "The Sound of Beauty" in Italien statt. Möglich gemacht hat das die italienische Band Måneskin, die mit dem Song "Zitti e buoni" den ESC 2021 in den Niederlanden gewonnen hat. Es moderieren Laura Pausini, Alessandro Cattelan und Mika. Alle Shows finden im PalaOlimpico in Turin statt. Nach 1965 in Neapel und 1991 in Rom richtet Italien zum dritten Mal den weltweit größten Musikwettbewerb aus.

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Die letzte Reise, Krimi

Am Westhafen wird die Leiche eines Wachmannes aus dem Wasser gezogen, ohne Hinweise auf den oder die Täter. Niemand will etwas mitbekommen haben. Das starke Team nimmt die Ermittlungen auf. Spediteur Kunze (Johann von Bülow) gerät ins Visier der Ermittler, scheint als Täter jedoch nicht infrage zu kommen. Dann lenkt die Auswertung der Überwachungskameras den Fokus auf drei Unbekannte, die offenbar am Tatort waren. Einer von ihnen hat große Ähnlichkeit mit Ben Kolberg (Kai Lentrodt).

20:15 Uhr, VOX, Creed II - Rocky's Legacy, Action

Adonis Creed (Michael B. Jordan) hat es geschafft, er ist Boxweltmeister im Schwergewicht. Doch so richtig happy ist er damit nicht. Als Ivan Drago (Dolph Lundgren), der bei einem Schaukampf einst Adonis' Vater Apollo Creed getötet hat, öffentlich einen Titelkampf zwischen seinem Sohn Viktor (Florian Munteanu) und Adonis fordert, willigt Creed in den gefährlichen Kampf ein. Doch sein Trainer Rocky Balboa (Rocky Balboa) will ihn dieses Mal nicht trainieren.

20:15 Uhr, ZDFneo, Dick und Jane, Komödie

Ein Auto, ein Haus, ein Sohn - das Mittelstandspaar Dick (Jim Carrey) und Jane Harper (Téa Leoni) hat alles erreicht, was die bürgerliche Idylle perfekt macht, inklusive Hund und Haushälterin. Doch als Dicks Firma "Globodyne" von einem zum anderen Tag zusammenbricht und der Firmenchef sich mit dem letzten noch vorhandenen Geld aus dem Staub macht, bricht die heile Welt der Harpers zusammen. Nun müssen Dick und Jane sich etwas einfallen lassen, um ihren Lebensstandard zu halten.