20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausens Quiz des Menschen, Quizshow

Dr. Eckart von Hirschhausen begrüßt folgende prominente Gäste am Ratepult: Entertainer und Autor Riccardo Simonetti, Star-Geiger David Garrett, Moderatorin Jana Ina Zarrella, Showmaster Guido Cantz, Comedienne Meltem Kaptan und Moderatorin Sonya Kraus. Anlässlich des Welttages der Freundschaft wird untersucht, warum Freunde so wichtig sind - für Körper, Geist und Seele. Was macht wahre Freundschaft aus? Und was passiert konkret im Gehirn, wenn wir ähnlich schwingen?

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Schutzengel, Krimi

Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) wird Opfer eines Einbruchs. Schlimmer als der Schock über die Tat ist, dass das hart ersparte Geld für seine Kreuzfahrt mit Anna Springer (Rita Russek) gestohlen wurde. Doch beim Dezernat für Einbruch stößt Wilsberg auf taube Ohren. Auch für Kriminalkommissar Overbeck (Roland Jankowsky) läuft es nicht gut. Er wird zufällig Zeuge eines Überfalls und schreitet ein.

20:15 Uhr, VOX, Ice Age 3 - Die Dinosaurier sind los, Animationsfilm

Die Mammuts Manni und Elli erwarten ihr erstes Baby. Und während sich bei den beiden alles um den Nachwuchs dreht, fühlt sich Faultier Sid ausgeschlossen und will seine eigene Familie gründen. Er spürt drei mutterlose Eier auf - blöd nur, dass die Eier zu einer Tyrannosaurus-Rex-Dame gehören und die Brut ganz andere Fressgewohnheiten hat als Ersatz-'Mama' Sid. Als wäre das nicht schon genug, spüren die übrig gebliebenen Dinos Sid auf und verschleppen ihn in eine unterirdische Welt, die von gigantischen Dinosauriern bevölkert wird.

20:15 Uhr, ZDFneo, The Italian Job - Jagd auf Millionen, Heist-Action

Charlie Croker (Mark Wahlberg) vertraut nicht vielen Menschen, denn oft ist man sich doch selbst der Nächste. Nach einem erfolgreichen millionenschweren Goldraub in Venedig aber erlebt Meisterdieb Croker eine herbe Enttäuschung: Jemand aus den eigenen Reihen haut mit der goldenen Beute ab. Die nun beginnende Hetzjagd nach dem Verräter und seinem wertvollen Gepäck führt die Bande um Croker bis nach Los Angeles, wo sie für den spektakulärsten Stau in der Geschichte der Stadt sorgen.

20:15 Uhr, ONE, Der Dänemark-Krimi: Rauhnächte, Krimi

In den heidnischen "Rauhnächten" herrscht in der einstigen Wikingerstadt Ribe eine ungezügelte Ausgelassenheit. Selbst auf dem Polizeirevier, wo die gewissenhafte Streifenbeamtin Ida Sörensen (Marlene Morreis) in der Nachtschicht aushilft, regiert das Chaos. An einen sadistischen Serienmörder, der Menschen entführt und im Wald verhungern lässt, denkt in diesem Moment niemand. So erkennt Ida auch Smillla Vestergaad (Anne Kanis) nicht, die seit Tagen vermisst wird, sich von ihren Fesseln befreien konnte und nun unter all den Verkleideten und Angetrunkenen im Polizeirevier erscheint.