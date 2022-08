20:15 Uhr, ZDF, München Mord: Schwarze Rosen, Krimi

Die Kommissare vom K11 bitten Flierl (Bernadette Heerwagen), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Schaller (Alexander Held), ihren Fall zu übernehmen. Der vorbestrafte Lutz Werneck (Eckhard Preuß), der eines Raubmordes verdächtigt wird, soll beschattet werden. Die Besitzerin eines Klubs, Patrizia Wolff (Ursula Gottwald), wurde erschossen, Kellnerin Nike (Sinja Dieks) blieb unverletzt. Flierl wird bei dem Einsatz brutal niedergeschlagen - eine Schmach für sie und ein Ärgernis für ihren Chef Zangel (Christoph Süß), denn das K11 hielt entscheidende Informationen zurück.

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß? - Spezial, Show

Barbara Schöneberger meldet sich diesmal aus dem Berchtesgadener- und Salzburger Land. Dabei trifft sie unter anderem auf Andreas Giebel alias Kriminalhauptkommissar Beissl in "Watzmann ermittelt" und übt sich gemeinsam mit der mehrfachen Eiskletter-Weltmeisterin Ines Papert beim Klettertraining. Zudem stehen wieder die lustigsten 20 Filme mit der versteckten Kamera aus dem letzten Jahr auf dem Programm.

20:15 Uhr, RTL, Ehrlich Brothers live! Dream & Fly, Show

Die weltberühmten Magier "Ehrlich Brothers" nehmen ihr Publikum bei ihrem aktuellen Tour-Programm mit auf eine einzigartige Illusionsreise: In "Dream & Fly" landen Andreas und Chris Ehrlich mit einem echten Helikopter aus dem Nichts auf der Bühne. Sie schmieden aus Feuerflammen einen massiven, goldenen Lamborghini und lassen Kinderaugen leuchten, wenn sie das größte Süßigkeitenglas der Welt herbeizaubern.

20:15 Uhr, ProSieben, 12 Years a Slave, Drama

Der Violinist Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) ist Afroamerikaner, lebt aber frei und gut situiert im New York des Jahres 1841. Als er an die falschen Auftraggeber gerät, wird er unter Drogen gesetzt, um seine Papiere gebracht und als Sklave nach New Orleans verkauft. Unter dem bestialischen Sklaventreiber Edwin Epps (Michael Fassbender) geht Northup durch die Hölle. Obwohl er seinen Überlebenswillen nie aufgibt, ist der Weg zurück in die Freiheit sehr lang.

20:15 Uhr, Sat.1, The Boss Baby, Animationsfilm

Das Leben des kleinen Tim gerät völlig aus den Fugen, als seine frischgebackenen Eltern mit seinem kleinen Bruder nach Hause kommen. Hinter der süßen Fassade des kleinen Wonneproppens verbirgt sich nämlich ein sprechendes und Anzug tragendes Business-Baby, das seine Fähigkeiten geschickt vor den Erwachsenen verbergen kann. Obwohl sich die Brüder nicht ausstehen können, raufen sie sich zusammen, als es heißt, gegen einen gemeinsamen Feind vorzugehen.