20:15 Uhr, Das Erste, Hartwig Seeler - Im Labyrinth der Rache, Krimi

Der Privatdetektiv Hartwig Seeler (Matthias Koeberlin) lässt sich zu einem Auftrag überreden, den er eigentlich ablehnen möchte. Im südgriechischen Kardamili soll der Münchner Ex-Polizist nach dem verschwundenen Bruder seines Auftraggebers suchen. Mit dem Küstenort verbindet Seeler eigene Erinnerungen an den letzten Urlaub vor dem Tod seiner Frau Maria. Was für ein Zufall! Oder vielleicht ein guter Anlass, das Trauma endlich zu verarbeiten? Nach seiner Ankunft versucht Seeler, die Spur des Vermissten aufzunehmen.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

In dieser Ausgabe treten Michael Bully Herbig und Rick Kavanian in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Dem Sieger winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

20:15 Uhr, Sat.1, Sonic the Hedgehog, Digitaltrickspaß

Sonics außergewöhnliche Fähigkeit, sich in Sekundenschnelle fortbewegen zu können, ruft Widersacher hervor, die ihm keine andere Wahl lassen, als seine Heimat zu verlassen und auf die Erde zu fliehen. Doch auch hier bleibt er nicht lange unentdeckt und gerät ins Visier des sonderbaren Dr. Robotnik (Jim Carrey). Ob ihm der Kleinstadt-Cop Tom (James Marsden) und dessen Frau aus der Klemme helfen können?

20:15 Uhr, ONE, Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten, Krimi

Während die Zürcher Kulturszene bei einer Vernissage die berührende Porträtfotografie von Corinna Riemer (Julia Richter) für sich entdeckt, findet Borchert (Christian Kohlund) vor der Tür eine Leiche: Veranstalter und Kunstmäzen Altweger (Steffen Münster) wurde im Hof seiner eigenen Galerie erschossen! Aussagen über einen lautstarken Streit belasten den Caterer Giovanni Lazzari (Michele Cuciuffo), der Schmauchspuren an der Hand hat und den illegalen Besitz einer Pistole zugeben muss. Auf Bitten von Lazzaris Frau Cristina (Clelia Sarto) übernehmen Borchert und seine Chefin Dominique (Ina Paule Klink) die Verteidigung.

22:15 Uhr, Sat.1, Mission: Impossible - Fallout, Action

Die Apostel - übriggebliebene Anhänger des Bösewichts Solomon Lane (Sean Harris) - planen unter der Leitung eines Fundamentalisten, der sich John Lark (Henry Cavill) nennt, bombenfähiges Plutonium zu beschaffen. Der Geheimagent Ethan Hunt (Tom Cruise) soll die Übergabe stoppen. Doch durch eine folgenschwere Entscheidung geht die Mission schief und die Terrorgruppe gelangt an den radioaktiven Stoff.