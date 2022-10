"The Masked Singer": Moderator Matthias Opdenhövel mit NoName, dem Walross und dem Brokkoli.

TV-Tipps am Samstag

Vorschau TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Zehn Stars aus allen Lebensbereichen treten in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Schmeckt nach Mord, Krimi

Dem Fleischfabrikanten Thomas Heitbrink (Michael Schiller) wird mangelnde Hygiene im Betrieb vorgeworfen. Seine Juristin Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden) beauftragt Wilsberg (Leonard Lansink), herauszufinden, wer der Firma schaden will. Wilsberg entdeckt, dass Heitbrinks Tochter Lea (Anna Hausburg) Grund hätte, ihren Vater zu verleumden. Als überzeugte Veganerin liegt sie mit ihrem Vater im ideologischen Dauerclinch. Hat der Einbruch in Leas Wohnung, die sie mit Jasmin Rudolph (Jaëla Probst) teilt, etwas mit dem Fall zu tun?

20:15 Uhr, Das Erste, Frag doch mal die Maus, Familienshow

Deutschlands verrückteste Familienshow kommt mit einer neuen Ausgabe voller faszinierender Rätsel. Diesmal mit dabei: die Ehrlich Brothers. Das berühmte Zauberer-Duo hat die süßeste Überraschung im Gepäck, die es je in einer Samstagabendshow gab. Vorher tauchen alle prominenten Rategäste ganz tief ein in die kunterbunte Welt der Süßigkeiten. Wer siegt beim Naschkatzen-Spiel?

20:15 Uhr, Sat.1, Findet Dorie, Digitaltrickspaß

Die stets zerstreute Fischdame Dorie lebt mit Nemo und Merlin im Korallenriff. Da fällt ihr plötzlich wieder ein, dass sie eigentlich auf der Suche nach ihren Eltern ist. So machen sich die drei gemeinsam auf den Weg. Doch Dories Vergesslichkeit führt sie auf urkomische Abwege.

20:15 Uhr, ONE, Der Irland-Krimi: Familienbande, Krimi

Abbie Campbell (Luisa-Céline Gaffron) sitzt wegen Mordes im Gefängnis, sie hat ihren schlafenden Mann erstochen. Die Hintergründe der brutalen Tat wurden nie geklärt, Abbie hatte seinerzeit jede Aussage verweigert. Kriminalpsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch), die ein Gutachten über die junge Frau anfertigen muss, ist überzeugt, dass sich Abbie damals in einer Ausnahmesituation befunden hat und dass heute keine Gefahr mehr von ihr ausgeht. Cathrin gelingt es, für die verurteilte Mörderin Hafturlaub zu erwirken, damit Abbie ihre kleine Tochter Maisie (Molly McCann) wiedersehen kann. Bei dem Besuch kommt es zur Katastrophe: Abbie flüchtet mit Maisie.