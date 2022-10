20:15 Uhr, ZDF, Kolleginnen: Für immer, Krimi

Die erfolgreiche Romanautorin Regina Schilling (Stephanie Eidt) verschwindet auf rätselhafte Weise aus ihrer Berliner Wohnung, die sie seit Jahren in selbst gewählter Isolation nicht mehr verlassen hat. Die Aussagen des einzigen Zeugen, der ihr Verschwinden über das Fenster zum Hof beobachtet hat, sind für die Kommissarinnen Irene Gaup (Caroline Peters) und Julia Jungklausen (Natalia Belitski) wenig hilfreich, denn der 86-jährige Fotograf Erik Hamann (Bernd Birkhahn) leidet an Demenz.

20:15 Uhr, RTL, RTL Samstag Nacht - Das Wiedersehen, Comedyshow

In einer großen Gala-Show treffen sich die Stars von damals. Olli Dittrich, Wigald Boning, Stefan Jürgens, Tanja Schumann, Tommy Krappweis und Esther Schweins präsentieren Sketch-Klassiker wie "Zwei Stühle - Eine Meinung", "Neues vom Spocht" oder "Die Doofen", Parodien sowie Musik zur besten Sendezeit. Durch den Abend führt der damalige Produzent der Kult-Comedy, Hugo Egon Balder.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Quiz

Im Musikduell treten der aus Tirol stammende DJ Ötzi und der gebürtige Berliner Adel Tawil gegeneinander an. Beide sind mit deutschsprachiger Musik erfolgreich, doch in der Quizshow müssen sie sich mit deutlich mehr als Musik auskennen. Beim "Tatort"-Duell messen sich Schauspieler Miroslav Nemec und seine österreichische Kollegin Adele Neuhauser. Nemec ist seit 1991 als Hauptkommissar Ivo Batic Teil des Münchner Ermittlerduos in der ARD-Krimireihe. Seine Duellgegnerin ist als "Tatort"-Ermittlerin Bibi Fellner in Österreich den Verbrechern auf der Spur.

20:15 Uhr, VOX, Arrival, Sci-Fi-Thriller

Ellipsenförmige Ufos landen an zwölf Stellen auf der Erde. Sprachwissenschaftlerin Dr. Banks (Amy Adams) wird vom US-Militär beauftragt, die Alien-Sprache zu entschlüsseln und aufzuklären, mit welcher Absicht die fremden Wesen zur Erde gekommen sind. Brooks Erkenntnisse eilen, denn das chinesische Militär befürchtet, dass die Aliens feindliche Invasoren sind. Das weltweite Säbelrasseln wird immer lauter: Kann Brooks einen Krieg gegen die Aliens verhindern?

20:15 Uhr, Sat.1, Knowing - Die Zukunft endet jetzt, Mystery

Der Sohn des Astrophysikers und Witwers John Koestler (Nicolas Cage) besucht eine Schule, wo eine fünfzig Jahre alte Zeitkapsel gefunden und geöffnet wird. In ihr entdeckt der Wissenschaftler Schockierendes: Eine Zahlenreihe, die die größten Katastrophen der letzten 50 Jahre mit Zeit, Schauplatz und Opferzahl exakt voraussagt. Doch die nächste Erkenntnis ist noch furchtbarer: Das Dokument sagt drei weitere Ereignisse voraus, an deren Ende eine Katastrophe unermesslicher Größenordnung steht. Koestler versucht mit allen Mitteln, die Verantwortlichen zu warnen und gerät damit ins Zentrum von Tod und Zerstörung.