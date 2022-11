TV-Tipps am Samstag

Vorschau TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Das Überlebenstraining, Krimi

Der Harzer Dorfpolizist Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) macht sich wenig aus Abenteuern und noch weniger aus Geburtstagen. Nur widerwillig lässt er sich daher auf ein Survivalwochenende mit Heiner (Moritz Führmann) ein, das ihm seine Kollegin Mette (Anna Fischer) zum Geburtstag geschenkt hat. Beim Aufbruch ahnt Veranstalterin Nora (Annika Blendl) nicht, dass aus Spaß dieses Mal Ernst wird: Zu ihrer Gruppe gehören zwei Militärspione, die über Leichen gehen, um den Prototyp einer Mini-EMP-Waffe außer Landes zu schaffen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Giovanni Zarrella Show, Show

In der Baden Arena in Offenburg begrüßt Giovanni Zarrella Schlagerstars, deutsche Popgrößen und internationale Gäste. Mit dabei sind Andrea Berg, Peter Maffay, Johannes Oerding, Vanessa Mai, Pur, Ben Zucker, Ireen Sheer, Kerstin Ott, Kim Fisher und Marina Marx. Aus Großbritannien hat sich außerdem die Band Blue angekündigt - mit ihrer aktuellen Single und einem Song aus früheren Boygroup-Zeiten: Zusammen mit Giovanni werden sie "Breathe Easy" in einer englisch-italienischen Version singen.

20:15 Uhr, VOX, Snow White & The Huntsman, Fantasy

Spieglein, Spieglein an der Wand ist Königin Ravenna (Charlize Theron) die Schönste im Land? Ihre Schönheit kann sie nur durch Zauberei und das herausgeschnittene Herz der schönen Königstochter Schneewittchen (Kristen Stewart) erhalten. Doch der von der bösen Königin als Killer beauftragte Jäger (Chris Hemsworth) wechselt die Fronten und beschließt, gemeinsam mit Schneewittchen und acht Zwergen den Kampf gegen die tyrannische Königin aufzunehmen.

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Der Spaß geht endlich weiter! Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich neuen Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang stellen: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch tanzen in neuen Primetime-Shows wieder auf dem Vulkan und geben alles. Live, ohne Sicherheitsnetz, ohne Proben, mit Köpfchen, einer gehörigen Portion Spielfreude und mit vollem Körpereinsatz.

20:15 Uhr, ONE, Charlotte Link: Die Entscheidung, Thriller

In Marseille lernt der deutsche Urlauber Simon Lemberger (Felix Klare) die bei einem Einbruch in eine Ferienanlage ertappte Nathalie (Jasna Fritzi Bauer) kennen. Simon, dessen Kinder ihn besuchen wollten und nun haben sitzen lassen, nimmt die junge Frau auf - aus spontaner Hilfsbereitschaft und um "die Dinge mal nicht nur geschehen zu lassen", wie ihm seine Freundin Kristina Dembrowski (Theresa Underberg) vorwirft. Doch Simons weiblicher Gast bleibt nicht sein einziges Problem. Schon bald kommen er und Nathalie ins Visier einer brutalen Mädchenschleuserbande.