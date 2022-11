TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Schulzeit, Krimi

Per Livestream zeigt Linetts (Stefanie Stappenbeck) ehemalige Klassenkameradin Nadia Weihenheim (Hanna Jürgens), wie sie am Abend des Klassentreffens im Stadtpark Zeitkapseln vom Abi ausgräbt und wird dabei getötet. Auffällig ist, dass eine der Zeitkapseln fehlt. Und zwar die von Ulrike, die seit der Abi-Feier damals im Koma liegt. Bei den Ermittlungen rücken Linetts ehemalige Klassenkameraden in den Fokus, von denen offenbar jeder einen Grund gehabt hätte, Nadia zu töten.

20:15 Uhr, ProSieben, TV total Wok-WM 2022, Sportshow

Sportlich, eisig, heiß: ProSieben lädt zum Höllenritt im Eiskanal. Heute rasen in Winterberg wieder Promis im Wok auf die Schallmauer zu. In der "TV total Wok-WM" trifft ungebremster Siegeswille auf die Eleganz von Kugelblitzen. Sportsgeist auf Verzweiflung. "TV total"-Gastgeber Sebastian Pufpaff wollte eigentlich selbst an den Start gehen. Er muss aus gesundheitlichen Gründen jedoch passen. TV-Star Manni Ludolf vertritt ihn im 1er-Wok. Zwei Mitglieder der Heavytones ersetzen Pufpaff und Ludolf im "TV total"-Vierer-Wok.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Reise zur geheimnisvollen Insel, Abenteuer

Der junge Sean Anderson (Josh Hutcherson) erhält einen verschlüsselten Notruf von einer mysteriösen Insel, die auf keiner Karte verzeichnet ist - eine Welt voll seltsamer Lebewesen, goldener Berge, lebensgefährlicher Vulkane und verblüffender Geheimnisse. Weil Seans Stiefvater Hank (Dwayne Johnson) den Jungen von seinem Vorhaben nicht abbringen kann, begleitet er seinen Sohn auf der Mission: Mit einem Helikopterpilot und dessen selbstbewusster Tochter machen sie sich auf die Suche nach der Insel und retten ihren einzigen Bewohner.

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Show

Ein gutes Auge, ein gutes Ohr und jede Menge Sportlichkeit sind gefragt, wenn "kleine" Talente mit erstaunlichen Begabungen und Fähigkeiten ihre prominenten "großen" Duellpartner zu unglaublichen Wettkämpfen herausfordern. Moderator Kai Pflaume hat dazu in seiner Show "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" erneut jede Menge große Stars eingeladen, die in spannenden und lustigen Duellen antreten.

20:15 Uhr, VOX, Unstoppable - Außer Kontrolle, Actionthriller

Durch eine Unachtsamkeit hat sich ein mit giftigen Chemikalien beladener Zug in Bewegung gesetzt und rast unbemannt auf dicht besiedelte Gebiete zu. Die Rangiermeisterin Connie Hooper (Rosario Dawson) versucht, den Geisterzug aufzuhalten - ohne Erfolg. Der erfahrene Zugführer Frank Barnes (Denzel Washington) und sein junger Kollege Will Colson (Chris Pine) sind auf gleicher Strecke unterwegs und fassen einen riskanten Entschluss. Sie wollen den Zug stoppen!