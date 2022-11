TV-Tipps am Samstag

Vorschau TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDF, Wetten, dass..?, Show

Thomas Gottschalk ist mit "Wetten, dass..?" wieder in deutschen Wohnzimmern zu Gast. Live aus Friedrichshafen. Mit tollen Wetten, vielen Musik-Acts und großen Stars auf der Couch. Prominente Gäste fiebern mit, wenn es für die Wettkandidatinnen und -kandidaten um alles geht. Michelle Hunziker ist selbstverständlich mit dabei, und natürlich darf auch eine Bagger-Wette nicht fehlen. Und wie immer stellt sich am Ende die spannende Frage: Wer wird Wettkönigin oder Wettkönig?

20:15 Uhr, ProSieben, Kingsman: The Golden Circle, Actionkomödie

Eggsy Unwin (Taron Egerton) ist in die etwas zu großen Fußstapfen seines verstorbenen Lehrmeisters Harry Hart (Colin Firth) getreten. Als neuer Spion Galahad bei den Kingsman bekommt er es mit der Drogenbaronin Poppy Adams (Julianne Moore) zu tun. Die trachtet mit einer Anschlagserie nach dem Leben der Agenten.

20:15 Uhr, ONE, Die Diplomatin: Tödliches Alibi, Politthriller

Karla Lorenz (Natalia Wörner) unterstützt als Botschafterin in Prag ein deutsch-tschechisches Prestigeprojekt zu Künstlicher Intelligenz im Medizinsektor. Bei der auch von der tschechischen Staatssekretärin Zdenek (Andrea Osvart) gut vorbereiteten Präsentation im Prager Future Campus, erfährt Karla jedoch, dass es auf tschechischer Seite ernste Probleme gibt und das Projekt vor dem Aus steht. Zudem steht ihr Ansprechpartner, der charismatische Ministerialbeamte Stokr (Stipe Erceg), unter einem schweren Verdacht: Er soll, vermutlich angetrunken, einen Unfall mit Fahrerflucht begangen haben.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Toten am Meer, TV-Krimi

In den Dünen Husums werden Frauenleichen gefunden: Sie sind geschminkt, frisiert und mit einem Tattoo versehen - die Opfer werden makaber ausgestellt. Die junge Kommissarin Ria Larsen (Karoline Schuch) bekommt zum Erstaunen ihres erfahrenen Kollegen Mattern (Ronald Kukulies) die Leitung des Falles übertragen. Ria muss sich fortan nicht nur dem öffentlichen Zeitdruck stellen, sondern auch in ihrer Abteilung behaupten. Einzig Kollege Michael Brandt (Christoph Letkowski) steht hinter ihr. Polizeichef Bergmann erkennt in der Verbrechensserie sofort die Handschrift Eberhard Wernickes, der jedoch seit Jahren einsitzt und als Täter ausscheidet. Oder zieht er aus der Psychiatrie heraus die Fäden? Wer ist der Nachahmer?

20:15 Uhr, VOX, Die 5. Welle, Sci-Fi

Die Erde und mit ihr die gesamte Menschheit steht nach vier Angriffswellen durch Aliens kurz vor dem Kollaps. Die Menschen kämpfen um ihr Überleben oder sind auf der Flucht - darunter die junge Cassie (Chloë Grace Moretz). Sie versucht ihren von Aliens entführten Bruder zu finden, bevor die fünfte Angriffswelle der Invasoren alles Leben auslöscht. Dazu verbündet sich Cassie mit einem Fremden.