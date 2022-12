TV-Tipps am Samstag

Vorschau TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste, Wenn das fünfte Lichtlein brennt, Komödie

Der Job des Flughafen-Weihnachtsmanns Thorsten (Henning Baum) endet üblicherweise vor der Bescherung. Diesmal jedoch macht ihm höhere Gewalt einen Strich durch die Rechnung: Ein Schneesturm und die Sperrung der Zubringerstraße sorgen dafür, dass am Heiligabend niemand aus dem Terminal herauskommt. Für Besinnlichkeit unter den Eingeschlossenen muss Thorsten nun zusammen mit seiner Christkind-Kollegin (Xenia Tiling) sorgen. Kein leichtes Unterfangen!

20:15 Uhr, ZDF, Heiligabend mit Carmen Nebel, Weihnachtsshow

Wer träumt nicht davon, Heiligabend in den Bergen zu feiern, mit einem kuscheligen Kaminfeuer und schöner Weihnachtsmusik? Carmen Nebel macht das in diesem Jahr möglich. Sie trifft sich auf einer gemütlichen Alm in Tirol mit Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Melissa Naschenweng, Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, voXXclub, Angelika Milster, Eloy de Jong, Johnny Logan und viele mehr.

20:15 Uhr, RTL, Der Grinch, Animationskomödie

Der Grinch lebt mit Max, seinem Hund, in den Bergen. An dessen Fuß leben die Whos, die die Weihnachtszeit zelebrieren. Der Grinch hingegen mag Weihnachten überhaupt nicht und möchte den Whos das Fest vermiesen. Er schleicht sich nachts ins Dorf und klau alle Geschenke und die Weihnachts-Dekoration. Als die Bewohner morgens das Unheil sehen, beschließen sie, zusammen zu singen.

20:15 Uhr, Sat.1, Kevin - Allein zu Haus, Komödie

Die Vorbereitungen für den Weihnachtsurlaub sind auch bei Familie McCallister das reinste Chaos. Sohn Kevin (Macaulay Culkin) platzt bei all der Hektik der Kragen und er wird von seiner Mutter für den Rest des Tages auf den Dachboden verbannt. Dummerweise schläft er ein. Als er wieder aufwacht, sitzt die Familie bereits im Flugzeug nach Paris - ohne Kevin. Seine Freude über die sturmfreie Bude ist nur von kurzer Dauer, denn das Einbrecherpärchen Harry und Marv (Joe Pesci und Daniel Stern) wittert eine günstige Gelegenheit.

20:15 Uhr, RTLzwei, Stirb langsam - Jetzt erst recht, Actionthriller

Der New Yorker Polizist John McClane (Bruce Willis) wird von dem Terroristen Simon (Jeremy Irons) erpresst, der droht, verschiedene Ziele in Manhattan in die Luft zu sprengen. McClane muss als wandelnde Zielscheibe durch die Stadt spazieren. Nur mit zufälliger Hilfe des Ladenbesitzers Zeus (Samuel L. Jackson) überlebt McClane und nimmt zusammen mit seinem Gefährten die Jagd auf Simon auf. Doch dieser ist ziemlich gerissen.