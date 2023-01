20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Fette Beute, Krimi

Als ein junger Mitarbeiter eines Start-ups vor Wilsbergs (Leonard Lansink) und Ekkis (Oliver Korittke) Augen verunglückt, stellt sich die Frage: War es ein Unfall oder war es Mord? Leon Zöller musste Wilsberg und Ekki auf der Straße ausweichen und ist in parkende Autos gerast. Der tödliche Vorfall gibt Rätsel auf, da das Opfer keine sichtbaren Verletzungen aufweist. Und was hat es mit den Tabletten in Zöllers Handschuhfach auf sich?

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich neuen Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang stellen: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch tanzen in neuen Samstagabend-Primetime-Shows wieder auf dem Vulkan und geben alles. Ohne Sicherheitsnetz, ohne Proben, mit Köpfchen, einer gehörigen Portion Spielfreude und mit vollem Körpereinsatz. Einfach ausgezeichnete Unterhaltung!

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Show

Mit zehn spannenden und heiß umkämpften Duellen startet "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Kai Pflaume ins Jahr 2023. Unter anderem gibt es ein Familienduell mit Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger und seiner Frau Ana Ivanovic. Außerdem stellen sich Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber, Sänger Max Giesinger und die Schauspieler Christoph Maria Herbst, Tobias Moretti, Diana Amft, Heino Ferch und Ludwig Trepte einem Duell.

20:15 Uhr, VOX, Die Fantastischen Vier - Helden des Hip-Hop, Doku

Mit Songs wie "Die da?!", "Sie ist weg" und "MfG" schrieben die Fantastischen Vier Musikgeschichte. Sie sind deutsche Pioniere in einem Musikgenre, das bis heute die Jugendkultur bestimmt. Die Dokumentation zeigt die erfolgreichste Hip-Hop-Band Deutschlands an einem Scheidepunkt ihrer Karriere und sie blickt zurück auf den musikalischen Werdegang der Band und zeigt zum Teil bisher noch nie veröffentlichte Aufnahmen.

20:15 Uhr, Sat.1, Coco - Lebendiger als das Leben!, Digitaltrickkomödie

Miguel träumt davon, Musiker zu werden, so wie sein großes Idol Ernesto de la Cruz, der als Gitarrist in Mexiko Bekanntheit erlangte. Doch Miguels Familie ist strikt gegen das Musizieren und so macht sich der Junge davon und landet ausgerechnet am "Día de los muertos" im Reich der Toten. Wird er es noch vor Sonnenaufgang schaffen, nach Hause zu kommen, ehe er sich in ein Skelett verwandelt?