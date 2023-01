20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Im Namen des Volkes, Krimi

Zwei unbekannte Männer überfallen ein Juweliergeschäft. Dabei erschießen sie den Inhaber und nehmen die junge Auszubildende Leonie Seidel (Valerie Sophie Körfer) als Geisel. Das Team nimmt die Ermittlungen auf. Alexander Brösser (Vincent Krüger) ist einer der Täter, der mithilfe von Fingerabdrücken im Fluchtwagen identifiziert werden konnte. Dank Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) steht Brösser erneut vor Gericht, wird jedoch aus Mangel an Beweisen überraschend freigesprochen. Kurz darauf ist er tot.

20:15 Uhr, RTL, Deutschland sucht den Superstar, Castingshow

Europas erfolgreichste Talentshow geht in die Jubiläumsstaffel. 20 Jahre "Deutschland sucht den Superstar" - da darf Dieter Bohlen natürlich nicht fehlen, das weiß auch der Poptitan: "'DSDS'? Das D steht für Dieter!" Große Stimmen, extravagante Freigeister und das alles mit einem Augenzwinkern - das ist "DSDS". Dazu ein Dieter Bohlen, wie man ihn kennt und liebt. Kurzum: Alles, was die "DSDS"-Fans lieben, bekommen sie zum Jubiläum wieder.

20:15 Uhr, Das Erste, Der große Schlagerabschied, Show

Florian Silbereisen präsentiert die große Abschiedsshow für Jürgen Drews. Der König von Mallorca steht bei Florian Silbereisen ein allerletztes Mal auf der Bühne. Noch einmal singt er seine Hits, noch einmal feiert er eine unvergessliche Eurovisionsshow-Party - gemeinsam mit Maite Kelly, Roland Kaiser, Ben Zucker, Ross Antony, Mickie Krause, Melissa Naschenweng, Thomas Anders, David Hasselhoff, Andy Borg, Beatrice Egli, Andreas Gabalier und vielen weiteren Stars!

20:15 Uhr, Tele5, Faraway - Liebe nach dem Leben, Fantasy-Drama

Nach seinem tödlichen Autounfall landet Michael (Andy Karl) bei der mysteriösen Scarlett (Christina Ricci). Sie erklärt ihm, dass seine Seele nicht allein in den Himmel aufsteigen darf, er muss sich verlieben. Dating war zu Lebzeiten schon schwierig. Wie soll das erst nach dem Tod werden? Michael muss die komplizierten Regeln wieder neu lernen - und er muss eine Partnerin finden, die wie er zwischen Himmel und Erde feststeckt.

20:15 Uhr, VOX, R.I.P.D. - Rest In Peace Department, Fantasyactionkomödie

Der abgebrühte Bostoner Cop Nick Walker (Ryan Reynolds) wird eines Tages von seinem korrupten Partner Bobby (Kevin Bacon) erschossen und findet sich im Himmel wieder. Im Büro des R.I.P.D., des "Rest in Peace Department" erklärt ihm seine neue Chefin Procter (Mary-Louise Parker), was in Zukunft seine Aufgaben als himmlischer Detective sind. Nick soll untote Seelen, sogenannte "Deados", auf der Erde aufspüren und sie zu ihrer letzten Destination bringen. Für seinen neuen Job bekommt Nick den äußerst knorrigen Marshall Roy Pulsipher (Jeff Bridges) an die Seite gestellt.