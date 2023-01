20:15 Uhr, Das Erste, Das Lied des toten Mädchens, Krimi

Sauerland, im Herbst 1995: Auf dem Wilzenberg findet ein Spaziergänger die Leiche der Abiturientin Sonja Risse (Johanna Hens). Dass der Mörder eine Spieluhr mit dem Schlaflied "Hush Little Baby" am Tatort hinterlässt, führt jedoch nicht zur Aufklärung. In Köln macht 25 Jahre später die investigative Journalistin Stefanie "Mütze" Schneider (Lara Mandoki) eine überraschende Entdeckung: In einem stillgelegten Parkhaus filmt sie eine entkleidete Männerleiche - neben der eine Spieluhr läuft! Als ihr Kollege Jan Römer (Torben Liebrecht), der 1995 als Nachwuchsjournalist über den spektakulären Fall Sonja berichtet hat, die Melodie von damals erkennt, glaubt er sofort an einen Zusammenhang.

20:15 Uhr, ProSieben, War Dogs, Actionsatire

David (Miles Teller) und Efraim (Jonah Hill) führen ein entspanntes Leben in Miami - bis sich Efraim, der als kleiner Waffenhändler seine Brötchen verdient, verzockt. Gemeinsam mit David zieht er einen millionenschweren Auftrag an Land, der sie zu internationalen Waffenhändlern macht. Der Spaß hört jedoch auf, als die beiden plötzlich mit äußerst zwielichtigen Geschäftspartnern zu tun haben.

20:15 Uhr, ZDFneo, Einmal ist keinmal, Krimikomödie

Stephanie Plum (Katherine Heigl) ist pleite. Nachdem sie ihren Job verloren hat, sieht sie nur noch einen Ausweg: Sie erklärt sich bereit, für 10.000 Dollar einen gewissen Joe Morelli ausfindig zu machen und vor Gericht zu bringen. Die Sache hat nur zwei Haken: Erstens steht Joe unter Mordverdacht, zweitens ist er für Stephanie kein Unbekannter. Die beiden kennen sich seit Kindertagen, und Stephanie hatte sich geschworen, für alle Zeiten die Finger von Joe zu lassen. Dass er ein Mörder sein soll, kann sie allerdings nicht glauben.

20:15 Uhr, RTL zwei, Wie ein einziger Tag, Romanze

Ein Mann liest in einem Pflegeheim einer unter Alzheimer leidenden Frau Geschichten aus einem alten Notizbuch vor. Diese erzählen von der Liebe zwischen Noah (Ryan Gosling) und Allie (Rachel McAdams), Teenager unterschiedlicher Herkunft, die sich um 1940 in einem Küstenstädtchen in North Carolina kennen lernen, durch den Zweiten Weltkrieg getrennt werden, doch in der Überzeugung, füreinander bestimmt zu sein, schließlich wieder in die Heimat zurückkehren. Zunächst hat das Schicksal getrennte Wege für sie vorgesehen.

21:45 Uhr, Das Erste, Allmen und das Geheimnis der Erotik, Krimi

Langeweile ist für Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch) kein hinzunehmender Zustand. Bei einer Lesung entwendet der Kunstdetektiv spontan ein berühmtes Fabergé-Ei aus dem Besitz des Gastgebers. Dessen Sicherheitsbeauftragter Krähenbühler (Christoph Bach) lässt den ungewöhnlichen Räuber aber nicht auffliegen, sondern versucht von Allmen zu einem noch dreisteren Diebstahl zu erpressen. Zum Schein willigt Allmen ein und raubt zusammen mit seinem Butler Carlos (Samuel Finzi) eine einzigartige Porzellansammlung.