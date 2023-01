20:15 Uhr, ZDF, Das Quartett - Tödliche Lieferung, Krimi

"Das Quartett" ermittelt im Fall eines ermordeten Paketboten, der für einen Online-Versandhändler arbeitete. Diab Essa liegt erstochen auf dem Förderband im Logistikzentrum. Erste Verdachtsmomente führen in den Kreis der Belegschaft des hochmodernen Onlineriesen. Nicht nur Area Managerin Sarah Graf verstrickt sich in widersprüchliche Aussagen. Eine völlig neue Dimension des Falles eröffnet sich, als Maike Riem (Anja Kling), Pia Walther (Annika Blendl), Christoph Hofherr (Shenja Lacher) und Linus Roth (Anton Spieker) herausfinden, dass Diab auf seiner Lieferroute Kontakt zu einer verurteilten IS-Rückkehrerin hatte: Melissa Kurtz.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Sechs prominente Gäste stellen sich den oft skurrilen, manchmal nützlichen, aber auf jeden Fall unterhaltsamen Fragen von Kai Pflaume. Wie immer werden sie unterstützt durch die beiden routinierten Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton. In drei spannenden Vorrunden-Duellen mit jeweils zwölf Fragen auf der Ratewand wird ermittelt, wer die Chance hat, am Ende als Sieger 50.000 Euro an einen guten Zweck seiner Wahl zu vergeben.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben - Klaas' persönliches Best-of, Show

Im Kampf zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber um 15 Live-Minuten fordern Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt seit nunmehr 33 Folgen ihren Sender heraus. Zeit, auf einige persönliche Highlights der Show zurückzublicken. Funkturm besteigen, Flugzeug landen, Stuntlizenz erwerben - Klaas präsentiert sein ganz persönliches Best-of aus "Joko & Klaas gegen ProSieben".

20:15 Uhr, VOX, The Great Wall, Fantasyaction

Europäische Söldner werden auf ihrer Suche nach Schwarzpulver im chinesischen Kaiserreich von einer mysteriösen Kreatur angegriffen. Die Überlebenden, darunter William Garin (Matt Damon), kommen zwar mit dem Leben davon, landen jedoch wenig später in einer Zelle in der Chinesischen Mauer. Hinter Gittern erfahren sie das wahre Geheimnis des Weltkulturerbes: Es dient dem Schutz vor etwas unvorstellbar Schrecklichem, das über die Grenzen Chinas hinaus die Menschheit auszulöschen droht.

20:15 Uhr, ONE, Die Diplomatin: Jagd durch Prag, Politthriller

In Prag gerät Karla Lorenz (Natalia Wörner) als neue Botschafterin in eine brisante Situation: Sie bietet dem desertierten US-Soldaten Sean Miller (Angus McGruther) und seiner Freundin Lena Fischer (Mercedes Müller), die um Asyl bitten, Unterschlupf in der deutschen Botschaft. Er behauptet, dass es in Tschechien ein geheimes Foltergefängnis des US-Geheimdienstes gibt. Aufgrund der dünnen Beweislage gerät Karla schon bald unter Zugzwang.