TV-Tipps am Samstag

Vorschau TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

Barbara Schöneberger präsentiert eine neue Ausgabe der großen Samstagabendshow: Neben den neuesten Spaßfilmen mit der versteckten Kamera stehen dabei wieder zahlreiche prominente Gäste im Mittelpunkt - von denen einige als Lockvögel unterwegs waren, während andere selbst in die Falle getappt sind. Mit dabei sind: Barbara Wussow, Riccardo Simonetti, Tahnee, Nico Santos, Tan Caglar und der Cast von "In aller Freundschaft" sowie das Ensemble der Revue-Show "Arise".

20:15 Uhr, ZDF, Helen Dorn: Das Recht zu schweigen, Krimi

Rolf Kanther (Oliver Sauer), Chef einer mittelständischen Firma, die Militärtechnik herstellt, wird während der Jagd auf seinem Hochsitz neben seiner Tochter Sonja Kanther (Sina Martens) aus großer Distanz erschossen. Die Spurenlage ist zunächst unklar - handelt es sich um einen unglaublichen Zufall oder um einen präzise ausgeführten Mord? Die LKA-Kommissarin Helen Dorn (Anna Loos) wird mit den Ermittlungen betraut. Noch am Tatort spricht sie mit Sonja Kanther, die unter Schock steht.

20:15 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas, Show

Der epische Kampf um den Weltmeister-Titel geht in eine neue Runde. Joko & Klaas duellieren sich in eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Die Reiserouten und Aufgaben werden jeweils durch den Gegner festgelegt. Die Entscheidungen über Triumph oder Niederlage fallen dann im Studio zwischen Joko & Klaas. Wer wird am Ende neuer Weltmeister?

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Orden des Phönix, Fantasyabenteuer

Die Ferien neigen sich dem Ende entgegen, als Harry (Daniel Radcliffe) Zeuge von Voldemorts (Ralph Fiennes) Auferstehung wird. Das Zauberei-Ministerium strengt ein Verfahren wegen der ungenehmigten Nutzung von Magie gegen ihn an und glaubt keineswegs an die Auferstehung des Lords. Nur dank Professor Dumbledore (Michael Gambon) entgeht Harry einer Verurteilung und dem damit verbundenen Schulverweis. Unterschlupf findet er in der Zwischenzeit beim "Orden des Phönix".

20:15 Uhr, ONE, Der Bozen-Krimi: Weichende Erben, Krimi

Beim morgendlichen Joggen findet Sonja Schwarz (Chiara Schoras) in einem Bewässerungskanal die Leiche einer Frau: Es ist Therese Pfister (Hanna Binder), die einer Obstbauerndynastie angehört. Dass sie in dem flachen Wasser einer Waal, wie die naturnah angelegten Kanäle der Obstbauern heißen, ertrunken sein könnte, scheint von Beginn an ausgeschlossen. Unter Verdacht gerät zunächst der "Waaler" Urban Mazur (Saro Emirze), da er die Tote vor der Kommissarin entdeckt hat und weggerannt ist.