20:15 Uhr, ZDF, München Mord: Damit ihr nachts ruhig schlafen könnt, Krimi

Das Ermittlertrio Schaller (Alexander Held), Flierl (Bernadette Heerwagen) und Neuhauser (Marcus Mittermeier) soll eine Akte schließen. Gerade erklären sie der Mutter, dass ihr Sohn Benno (Richard Ciuchendea) kein Vermisstenfall mehr ist, da fällt ein Schuss. Flierl und Neuhauser setzen den mutmaßlichen Täter fest. Er scheint in jeglicher Hinsicht besonders. Er sieht aus wie Hollywoodstar Omar Sharif, verbirgt erfolgreich seine Identität, flüchtet aus dem Kommissariat und entführt später sogar Angelika Flierl. Neuhauser und Schaller sind alarmiert, auch, weil die Tatwaffe eine Pistole aus dem Bestand der Bundeswehr ist.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Am 6. Juli 2015 fiel der Startschuss für "Wer weiß denn sowas?" am Vorabend im Ersten. Knapp drei Wochen später folgte die erste XXL-Primetime-Ausgabe. Der Anfang einer Erfolgsgeschichte, die jetzt mit einer runden Zahl gebührend gefeiert werden will: die 1000. Folge. Für die extralange Ausgabe werfen sich nicht nur Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton richtig in Schale, sondern auch ihre Gäste und das Publikum. Im Studio des beliebtesten Wissensquiz' im deutschen Fernsehen wird der rote Teppich ausgerollt und eine Live-Band sorgt für die richtige Stimmung.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben - Jokos persönliches Best-of, Show

Im Kampf zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber um 15 Live-Minuten fordern Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt seit nunmehr 33 Folgen ihren Sender heraus. Zeit, auf einige persönliche Highlights der Show zurückzublicken. Lagerhallen-Einbruch, unerkannt S-Bahn fahren, Kochen im Dunkeln - Joko präsentiert sein ganz persönliches Best-of aus "Joko & Klaas gegen ProSieben".

20:15 Uhr, VOX, Passengers, Sci-Fi-Romanze

Um einen Planeten neu zu besiedeln, werden tausende Menschen per Raumschiff auf eine galaktische Reise geschickt. Durch eine Fehlfunktion werden Jim (Jim Preston) und Aurora (Jennifer Lawrence) 90 Jahre zu früh aus dem künstlichen Tiefschlaf geweckt und versuchen sich mit der Tatsache zu arrangieren, den Rest ihres Lebens auf dem Schiff zu verbringen. Als jedoch ihre Gefühle füreinander immer stärker werden, bringen sie das Leben der restlichen schlafenden Passagiere in Gefahr.

21:35 Uhr, ZDFneo, Aushilfsgangster, Komödie

Die vier "Aushilfsgangster" Josh (Ben Stiller), Slide (Eddie Murphy), Charlie (Casey Affleck) und Arthur (Alan Alda) sind eigentlich ganz normale Typen, die sich jedoch auf einen verwegenen Einbruchscoup begeben. Sie arbeiten alle in einem exklusiven Wolkenkratzer in New York. Nachdem ein übler Wall-Street-Schwindler seine Milliardenverluste unter anderem mit ihren Pensionsfonds gemacht hat, entschließen sie sich zum Gegenschlag. Um doch noch irgendwie an ihre Rente zu kommen, wollen sie den dreisten Anlagebetrüger in seinem exklusiven Wolkenkratzer-Penthouse stellen.