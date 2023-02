20:15 Uhr, Das Erste, Spurlos in Athen, Krimi

Die Jugendrichterin Marlene Neubach (Silke Bodenbender) setzt aus Überzeugung auf Strenge. Als sie ihren Sohn Jakob (Tom Gronau), derzeit Student im Auslandsemester, in Athen besucht, erlebt Marlene eine Überraschung: Jakob ist wie vom Erdboden verschwunden und wird von Kommissar Vergas (Kostas Antalopoulos) im Zusammenhang mit Straftaten gesucht. Dass ihr Sohn Jakob in illegale Handlungen verwickelt sein könnte, kann sich die Juristin nicht vorstellen. Kann Marlene der örtlichen Polizei trauen? Zusammen mit ihrem Zufallsbekannten Alexandros (Yousef Sweid), der sich als Anwalt anbietet, beginnt die Richterin im Moloch der griechischen Metropole zu ermitteln.

20:15 Uhr, RTLzwei, Paycheck - Die Abrechnung, Sci-Fi-Thriller

Michael Jennings (Ben Affleck) ist einer der besten Reverse-Ingenieure, die es gibt. Er wird von Firmen angeheuert, um die Technik der Konkurrenz auseinanderzunehmen und nachzubauen. Anschließend wird ihm das Gedächtnis für den Zeitraum dieser Arbeit gelöscht. Doch eines Tages stellt er fest, dass jemand versucht, ihn umzubringen und die Polizei hinter ihm her ist. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt.

20:15 Uhr, Tele 5, Remember Me, Liebesdrama

Tyler (Robert Pattinson) ist 21 und im ständigen Spannungsverhältnis zu seinem Vater, der nach dem Selbstmord von Tylers Bruder seine Familie fast aufgegeben und Zuflucht in seinem Wall-Street-Job gefunden hat. Auch Allie (Emilie de Ravin), ebenfalls 21, hat mit dem Mord an ihrer Mutter eine Tragödie miterlebt. Sie allerdings liebt ihren Vater und nach einigen zögerlichen Dates auch Tyler, mit dem sie so vieles zu verbinden scheint. Doch ein Geheimnis Tylers bringt das Glück in Gefahr sowie auch ein Ereignis, welches nicht nur diese Beziehung ins Chaos stürzen könnte.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (1), Fantasyabenteuer

Albus Dumbledore ist tot, Hogwarts verlassen und das Ministerium für Zauberei fest in der Hand von Lord Voldemort. Um die Zaubererwelt vor Voldemorts Schreckensherrschaft zu bewahren, brechen Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) zu einer gefährlichen Mission auf: Gemeinsam wollen sie die letzten verbliebenen Horkruxe zerstören. Denn nur deren Vernichtung kann Voldemorts Macht noch brechen. Die Suche der drei Freunde entwickelt sich zu einem Kampf gegen einen übermächtigen Gegner, der die drei Zauberschüler immer weiter in die Enge treibt. Das Ziel: Harry Potters Tod.

21:45 Uhr, Das Erste, Die Heimsuchung, Thriller

Der BKA-Beamte Ben (Kostja Ullmann) wacht nach einem missglückten Einsatz aus dem künstlichen Koma auf. Der Personenschützer muss damit klarkommen, dass er den Tod eines Mädchens nicht verhindern konnte. Um sich zu erholen, fährt er mit seiner Freundin Marion (Kristin Suckow) an die Ostsee. Seit Jahren ist es der erste Besuch bei seinen Eltern und zugleich die Rückkehr an einen Ort schmerzhafter Erinnerungen. Damals, noch zu Kindertagen, gab es einen rätselhaften Unfall mit seinem besten Freund Timmi (Ilja Bultmann), um den Ben seither trauert. Zu seinem Erstaunen erfährt er nun, dass der inzwischen erwachsene Timmi (Felix Phönix Lehmann) lebt. Er liegt als Wachkomapatient in einem Krankenhaus.