"Kommissarin Lucas: Du bist mein": Kommissarin Lucas (Ulrike Kriener, l.) und ihre Kollegin Betty Sedlacek (Claudia Kottal) ahnen noch nicht, was sie auf dem Dachboden eines leer stehenden Hofes erwartet.

TV-Tipps am Samstag

Vorschau TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDF, Kommissarin Lucas: Du bist mein, Krimi

Im Dachstuhl eines leer stehenden Hofes findet Kommissarin Ellen Lucas (Ulrike Kriener) eine liebevoll aufgebahrte Frauenleiche - mumifiziert durch die Hitze eines Sommers. Die Frau war offensichtlich im Dachstuhl gefangen gehalten worden und bei einem Fluchtversuch ums Leben gekommen. Lucas findet schnell heraus, dass das Opfer, Sarah Rothbauer (Joschla Weiß), in der Nähe gelebt hatte. Aber warum hat sie dort niemand vermisst? Kommissarin Lucas und ihr Team vermuten eine Beziehungstat.

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Show

In der brandneuen Ausgabe "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Kai Pflaume stellen sich wieder Prominente jungen Herausforderern. Zu Gast sind dieses Mal Til Schweiger, Iris Berben, Heike Makatsch, Harald Krassnitzer, Esther Sedlaczek, Lena Gercke, Hanna Zimmermann, Andreas Toba, Jakob Schubert, Dang Qiu und Jan Josef Liefers.

20:15 Uhr, VOX, Rhythm is a dancer - 30 Jahre Eurodance, Doku

Eurodance: Viele Songs des Genres erlangten in den 90ern Kultstatus und begeistern noch heute. Doch wie ist die Musik entstanden und was ist aus den Stars geworden? Die Doku widmet sich der Geschichte von Eurodance. Stars wie Snap, 2 Unlimited, Captain Jack, Nico Santos oder Finch berichten vom Lebensgefühl der 90er und ihrer Verbindung zur Musik. Zudem begleitet die Doku DJ Bobo bei den Vorbereitungen auf sein 30-jähriges Bühnenjubiläum.

20:15 Uhr, ZDFneo, Spanglish, Komödie

Die Mexikanerin Flor (Paz Vega) und ihre Tochter wollen in Los Angeles ein neues Leben beginnen. Den Grundstein dafür legen sie im Hause der Clasky-Familie, bei der Flor als Haushaltshilfe anfängt. Während ihr Kind augenblicklich in die Fänge der überdrehten Mrs. Clasky (Téa Leoni) gerät, bemerkt Flor bald, dass das Familienleben viel zu kurz kommt und jeder eigene Wege geht oder gehen muss. Es gilt also nicht nur Sprachbarrieren, sondern auch emotionale Grenzen zu überwinden.

20:15 Uhr, ONE, Der Kroatien-Krimi: Split vergisst nie, Krimi

Dass ihr Kollege Borko (Kasem Hoxha) ungewöhnlich früh das Büro verlässt und kurz darauf Zeuge eines Mordanschlags wird, ruft bei Chefermittlerin Stascha Nowak (Jasmin Gerat) zunächst wenig Beachtung hervor. Das Opfer, der zwielichtige Investmentbanker Rogur (Ulrich Gebauer), wurde im Auto mit einer Handgranate in die Luft gesprengt. Während die Mordkommission Split ihre Arbeit aufnimmt, weiß Polizeichef Kovacic (Max Herbrechter) bereits, wo auf Rogurs Tod angestoßen wird: bei einem geheimen Stammtisch von Kriegsveteranen.