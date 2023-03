20:15 Uhr, Sat.1, Shazam!, Heldenkomödie

Der Waisenjunge Billy (Asher Angel) trifft eines Tages auf einen Magier, der ihm eine mysteriöse Macht verleiht. Sobald der Teenager "SHAZAM!" ruft, verwandelt er sich in einen erwachsenen Superhelden (Zachary Levi). Gemeinsam mit seinem Freund Freddy (Jack Dylan Grazer) probiert er seine neu gewonnenen Fähigkeiten aus. Was als harmloser Spaß beginnt, endet allerdings in bitterem Ernst, als der Bösewicht Dr. Sivana (Mark Strong) auf der Bildfläche erscheint.

20:15 Uhr, Das Erste, Unsere wunderbaren Jahre, Dramaserie

Altena, 1967. Mit eiserner Hand leitet Christel Wolf (Katja Riemann) das Familienunternehmen "Vereinigte Metallwerke Altena", das sie nach dem Publikwerden der ehemaligen Geschäftsbeziehungen mit den Nazis und dem Selbstmord ihres Mannes vor dem Ruin gerettet hat. Inzwischen stellt das Werk im Auftrag des Finanzministeriums Münzrohlinge her; so sichert es halb Altena den Lohn, wobei die harte, körperliche Arbeit schon seit Langem Gastarbeiter aus Italien und Griechenland übernehmen - allen voran Matteo Morabito (Valerio Morigi).

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion, Rateshow

Es geht um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden. Nur wer die Experten in Ernährung (Johann Lafer), Sport (Franziska van Almsick), Film und Fernsehen (Bastian Pastewka), Zeitgeschehen (Barbara Hahlweg) sowie in Literatur und Sprache (Axel Milberg) in ihren Spezialgebieten schlägt, kann 100.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

In dieser Ausgabe treten Janin Ullmann und Jeanette Biedermann in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Der Siegerin winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

20:15 Uhr, ONE, Die Toten am Meer, Krimi

In den Dünen Husums werden Frauenleichen gefunden: Sie sind geschminkt, frisiert und mit einem Tattoo versehen - die Opfer werden makaber ausgestellt. Die junge Kommissarin Ria Larsen (Karoline Schuch) bekommt zum Erstaunen ihres erfahrenen Kollegen Mattern (Ronald Kukulies) die Leitung des Falles übertragen. Ria muss sich fortan nicht nur dem öffentlichen Zeitdruck stellen, sondern auch in ihrer Abteilung behaupten. Einzig Kollege Michael Brandt (Christoph Letkowski) steht hinter ihr. Polizeichef Bergmann erkennt in der Verbrechensserie sofort die Handschrift Eberhard Wernickes, der jedoch seit Jahren einsitzt und als Täter ausscheidet. Oder zieht er aus der Psychiatrie heraus die Fäden? Wer ist der Nachahmer?