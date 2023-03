20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Folge mir, Krimi

Eine tote Journalistin führt Georg Wilsberg (Leonard Lansink) in die Welt der Influencer. Und als wäre die Aufklärung eines Mordfalles nicht genug, brauchen auch Wilsbergs Freunde dringend seine Hilfe. Merle (Janina Fautz), die Patentochter von Hauptkommissarin Anna Springer (Rita Russek), sucht für ihr Studium eine neue Bleibe in Münster. Anna würde ihr dabei gern behilflich sein, doch der rätselhafte Leichenfund am Stadthafen fordert ihre volle Aufmerksamkeit.

20:15 Uhr, Das Erste, Roland Kaiser - 20 Jahre Kaisermania, Show

Die "Kaisermania" am Elbufer in Dresden ist eins der größten Musikevents Deutschlands. 2023 feiert Roland Kaisers Konzertreihe 20. Jubiläum. Zu diesem Anlass zeigt Das Erste die Höhepunkte der "Kaisermania", kommentiert von dem Sänger. In keiner anderen Stadt wird er so gefeiert wie in Dresden. In dieser Sendung spürt Roland Kaiser dem Geheimnis der Konzerte nach, verrät zahlreiche Geschichten und Anekdoten und präsentiert seine größten "Kaisermania"-Hits aus 20 Jahren.

20:15 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas, Show

Der epische Kampf um den Weltmeister-Titel geht in eine neue Runde. Joko & Klaas duellieren sich in eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Die Reiserouten und Aufgaben werden jeweils durch den Gegner festgelegt. Die Entscheidungen über Triumph oder Niederlage fallen dann im Studio zwischen Joko & Klaas. Wer wird am Ende neuer Weltmeister?

20:15 Uhr, Sat.1, The Jungle Book, Dschungelabenteuer

Der Menschenjunge Mogli (Neel Sethi) wird im Dschungel ausgesetzt und fortan von Wölfen großgezogen. Inmitten seiner tierischen Familie lebt er jahrelang unbeschwert, bis der Tiger Shir Khan seine Klauen nach ihm ausfährt. Mogli beschließt, den Weg zurück zu den Menschen zu finden. In Begleitung des Panthers Baghira und Bären Balu, macht er sich auf den Weg.

20:15 Uhr, VOX, Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf, Digitaltrick-Abenteuer

Schon lange rankt sich bei den Schlümpfen ein Mythos um das verlorene Dorf. Als Schlumpfine eine Karte findet, die den Weg zu diesem sagenumwobenen Ort weisen soll, macht sie sich ohne das Wissen von Papa Schlumpf mit Schlaubi, Hefty und Clumsy auf die Suche. Doch auf ihrem Weg müssen sie den verbotenen Wald durchqueren, wo jede Menge Gefahren lauern. Und die Zeit rennt: Denn der böse Zauberer Gargamel hat sich bereits an ihre Fersen geheftet.