20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, Das Erste, Ein Schritt zum Abgrund, Dramaserie

Jana Hansen (Petra Schmidt-Schaller) führt als Ärztin, Ehefrau und Mutter ein erfülltes Leben. Sie leitet eine gut laufende Gemeinschaftspraxis und bestreitet das Einkommen ihrer Familie. Mit ihrem Mann Christian (Florian Stetter), für den sie in dessen Heimatstadt Husum gezogen ist, bildet Jana ein harmonisches Elternpaar, das sich die Erziehung der zehnjährigen Lotta (Tilda Wunderlich) fair aufteilt. Da es auch nach 15 gemeinsamen Jahren zwischen Jana und Christian noch leidenschaftlich knistert, käme ihr niemals ein Zweifel an seiner Treue. Als die brünette Jana eines Morgens ein blondes Haar an seinem Schal findet, befürchtet sie plötzlich das bislang Unvorstellbare.

20:15 Uhr, ZDF, Die Show der Shows, Show

Zum Jubiläum geben sich beliebte ZDF-Köpfe die Ehre als Kandidaten in einem unterhaltsamen Mix aus bekannten Showklassikern. Doch wer die Shows moderiert, bleibt bis zum Schluss geheim! Gefeiert wird mit einem bunten Event, das fünf berühmte ZDF-Showklassiker vereint. Von "Der große Preis" über die "ZDF-Hitparade" bis "Wetten, dass..?" - dieser Abend weckt viele Erinnerungen und steckt voller Überraschungen. Wer wagt sich anstelle von Hans Rosenthal an den berühmten "Das-ist-Spitze-Sprung", wer darf sich an diesem Abend an Michael Schanzes "Plopp" versuchen und wer den Wettkönig krönen?

20:15 Uhr, Sat.1, Der Herr der Ringe - Die Gefährten, Fantasysaga

Dem jungen Hobbit Frodo Beutlin (Elijah Wood) fällt ein magischer Ring in die Hände, der, wie ihm der Zauberer Gandalf (Ian McKellen) erklärt, dem bösen Herrscher Sauron gehört. Sollte dieser den Ring finden, würde er seine alte Stärke zurückerlangen und über Mittelerde herrschen. Um das zu verhindern, macht sich Frodo mit seinen Hobbit-Freunden, einem Zwerg, zwei Menschen und einem Elben auf die gefährliche Reise, den Ring in die Feuer des Schicksalsberges zu werfen und für immer zu zerstören.

20:15 Uhr, VOX, Oblivion, Sci-Fi-Thriller

2077: Die Menschen haben den Krieg gegen die außerirdischen "Plünderer" zwar gewonnen, aber die Erde wie wir sie kennen, ist verloren. Die riesige Raumstation "Tet" sichert seitdem das Überleben. Dort bereiten sich überlebende Menschen auf die Umsiedlung zum Saturn-Mond Titanium vor. Techniker Jack (Tom Cruise) entdeckt auf einem seiner Erkundungsflüge eine abgestürzte Raumkapsel mit einer Überlebenden (Olga Kurylenko). Nachdem sie aus dem Kälteschlaf erwacht, behauptet sie, seine Ehefrau zu sein. Jack stellt daraufhin nicht nur seine Mission in Frage, sondern wittert eine Verschwörung.