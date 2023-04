TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDF, Conti - Meine zwei Gesichter, Drama

Die Sängerin Elisabeth "Liz" Jordan (Larissa Sirah Herden) soll ihr Baby Zara umgebracht haben. Ihre Verteidigung wird für die einstige Staranwältin Anna Conti (Désirée Nosbusch) zum Comeback. Im Prozess um den Mord an der kleinen Zara steht Conti ihrer einstigen Referendarin Henry Mahn (Malaya Stern Takeda) gegenüber. Für die junge Staatsanwältin ist es der erste Fall. Er wird von der Presse ausgeschlachtet, und die Beschuldigte wird schonungslos (vor-)verurteilt.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Beatrice Egli Show, Show

Musikfans können sich freuen: Auch diesmal legt Beatrice Egli in ihrer Show Wert auf eine breite musikalische Vielfalt und freut sich auf ihre Gäste. Mit dabei sind unter anderem Mireille Mathieu, Peter Maffay, Bülent Ceylan, PUR, Melissa Naschenweng, Nik P., Ute Freudenberg, Johnny Logan, Luna Klee und das Musical Tanz der Vampire.

20:15 Uhr, Sat.1, xXx: Die Rückkehr des Xander Cage, Action

Agent Gibbons (Samuel L. Jackson) bittet den im Exil lebenden Xander Cage (Vin Diesel), noch einmal als Geheimagent für die US-Regierung zu arbeiten. Sein Auftrag: die Bergung der Büchse der Pandora, einer zerstörerischen Waffe, mit der man militärische Satelliten kontrollieren kann. Als sich der Schurke Xiang (Donnie Yen) und dessen Handlanger an Xanders Fersen heften, um Pandoras Büchse in ihren Besitz zu bringen, beginnt für Triple X und sein Team ein Wettlauf gegen die Zeit.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Zehn Stars aus allen Lebensbereichen treten in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, ONE, Der Dänemark-Krimi: Blutlinie, Krimi

Einen Tatort im Wald mit einer Männerleiche abzusperren - das unterfordert Ida Sörensen (Marlene Morreis). Bis die Mordkommission aus Kopenhagen eintrifft, erweitert die Streifenpolizistin selbstbewusst ihren Jobauftrag. Zum Leidwesen ihres auffällig miesgelaunten Kollegen Magnus Vinter (Nicki von Tempelhoff) beginnt sie auf eigene Faust zu ermitteln. Dass Horik Holm (Luca Kruse) mit zwei Wikingerpfeilen hingerichtet wurde, erstaunt Kommissarin Frida Olsen (Katharina Heyer) ebenso wie der familiäre Hintergrund: Das Opfer ist der Sohn eines Unterweltbosses, der aus der beschaulichen Küstenregion stammt!