20:15 Uhr, ZDF, Theresa Wolff: Der schönste Tag, Krimi

Ein junger Mann (Rafael Gareisen) wird im Park an der Saale tot aufgefunden. Alles deutet auf einen Mord hin. Bei der Leichenschau fällt Theresa Wolff (Nina Gummich) auf, dass Patrick im Körper einer Frau geboren wurde. Erst ein wahrer Operationsmarathon hatte ihn auch körperlich zu dem Mann gemacht, als der er sich immer fühlte. Nachdem er endlich das Ziel seiner Transformation erreicht hatte, musste er sterben. War Patricks Anderssein der Grund?

20:15 Uhr, Das Erste, Was kann der Mensch?, Wissensshow

Zu welchen spektakulären Höchstleistungen sind wir in der Lage - und warum ist das so? Welche Fähigkeiten können wir mit Ehrgeiz und Training lernen? Und wie schaffen es ganz normale Menschen im Alltag, unglaubliche Leistungen zu erbringen? Eckart von Hirschhausen zeigt, welches Wunder in jedem von uns steckt. Auch zwei prominente Teams müssen mit eigenem Können in Challenges und Spielen glänzen. Wer gewinnt, wird belohnt - es geht um 30.000 Euro für den guten Zweck. Mit dabei sind Jorge González, Judith Rakers, Dietmar Bär, Bjarne Mädel, Janin Ullmann und Simone Thomalla.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Des Rätsels Lösung! Seit fünf Wochen halten der Igel, der Schuhschnabel, Mystica und der Frotteefant ihre Identitäten geheim. Heute lüften sie endlich ihre Masken. Welcher Star gibt als Letzter seine Identität preis und übernimmt den "Masked Singer"-Pokal von Vorjahressieger Daniel Donskoy? Der Schauspieler ist prominenter Rategast im Finale und versucht gemeinsam mit Ruth Moschner und Rea Garvey den vier maskierten Stars auf die Schliche zu kommen.

20:15 Uhr, Sat.1, Big Game - Die Jagd beginnt, Actionthriller

Terroristen bringen die Air Force One über einem Waldgebiet in Finnland zum Absturz. Dank einer Rettungskapsel überlebt Präsident William Alan Moore (Samuel L. Jackson) und wird von dem 13-jährigen Oskari (Onni Tommila) gefunden. Der Junge soll im Wald eigentlich nur eine Mutprobe bestehen. Doch nun muss er dafür sorgen, dass er und der Präsident überleben - denn die Terroristen sind ihnen dicht auf den Fersen.

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich neuen Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang stellen: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch tanzen in drei neuen Samstagabend-Primetime-Shows wieder auf dem Vulkan und geben alles. Live, ohne Sicherheitsnetz, ohne Proben, mit Köpfchen, einer gehörigen Portion Spielfreude und mit vollem Körpereinsatz.