"Eurovision Song Contest 2023": Die Metal-Band "Lord of the Lost" vertritt Deutschland in Liverpool.

20:15 Uhr, Das Erste, Eurovision Song Contest 2023, Musikwettbewerb

Barbara Schöneberger präsentiert live aus dem Tate Museum in Liverpool die Countdown-Party vor dem großen ESC-Finale und stimmt das TV-Publikum in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den musikalischen Wettbewerb ein. Mit dabei sind u. a. viele prominente ESC-Fans sowie die Hamburger Band Lord of the Lost, die Deutschland beim Eurovision Song Contest in diesem Jahr vertreten wird.

20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Landfluchten, Krimi

Enno Redenius (Curd Berger) wird ermordet auf seinem Hof aufgefunden. Für die Leeraner Polizei stellt sich die Frage, wer ein Interesse am Tod des Gründers einer Bürgerinitiative haben könnte. Die Initiative setzt sich gegen eine Erhöhung der Ferienhausquote und für bezahlbaren Wohnraum in der Region ein. Die Protestaktionen scheinen besonders der aufstrebenden Landtagsabgeordneten Imke Claasen (Karolina Lodyga) ein Dorn im Auge zu sein.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt, Spielshow

Wer ist der Stärkste, Mutigste, Schlauste? Joko und Klaas wollen es wissen und jagen sich in "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" gegenseitig um die Erde. Die Reiseroute und das "spezielle" Reiseprogramm werden vom jeweils anderen festgelegt. Die Entscheidung fällt allerdings nicht bei ihren weltweiten Abenteuern, sondern im Studio - hier muss sich das Moderationsduo bei weiteren Spielen beweisen. Wer die meisten Länder erobert, darf sich als World Champion feiern lassen.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Unglaublichen 2, Digitrickabenteuer

Die Unglaublichen nehmen erneut den Kampf gegen das Böse auf, doch ihre Taten werden nicht von allen geschätzt. Ganz im Gegenteil - die Regierung erklärt das Helden-Dasein sogar für illegal. Winston Deavor hingegen versucht, den einst guten Ruf seiner Idole wiederherzustellen. Der Plan: Während Bob zu Hause auf die Kinder aufpasst, soll "Elastigirl" undercover auf Verbrecherjagd gehen. Dies ist auch nötig, besonders als der Superschurke "Screenslaver" auf den Plan tritt.

20:15 Uhr, VOX, Unstoppable - Außer Kontrolle, Actionthriller

Durch eine Unachtsamkeit hat sich ein mit giftigen Chemikalien beladener Zug in Bewegung gesetzt und rast unbemannt auf dicht besiedelte Gebiete zu. Die Rangiermeisterin Connie Hooper (Rosario Dawson) versucht, den Geisterzug aufzuhalten - ohne Erfolg. Der erfahrene Zugführer Frank Barnes (Denzel Washington) und sein junger Kollege Will Colson (Chris Pine) sind auf gleicher Strecke unterwegs und fassen einen riskanten Entschluss. Sie wollen den Zug stoppen!