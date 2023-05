"Ein starkes Team: Kurierfahrt in den Tod": Otto (Florian Martens, m.) und Linett (Stefanie Stappenbeck) befragen Mark Reddemann (Arnfried Lerche).

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Kurierfahrt in den Tod, Krimi

Das "starke Team" fahndet nach dem verurteilten Mörder Benedikt Lauber (Tobias Oertel), der das Begräbnis seiner Mutter nutzte, um aus der Gefangenschaft zu fliehen. Kurz darauf wird die junge Syrerin Bahira (Sogol Faghani), die als Fahrradkurierin bei "Ikarus" arbeitet, brutal erschlagen. Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) übernehmen den zweiten Fall und finden heraus, dass Bahira die katastrophalen Arbeitsbedingungen im Kurierdienst angeprangert hatte. Sehr zum Missfallen ihres Chefs Ron Williams (Hyun Wanner).

20:15 Uhr, Das Erste, Frag doch mal die Maus, Familienshow

Es ist wieder Zeit für "Frag doch mal die Maus"! Und diese Ausgabe ist eine besondere: Esther Sedlaczek feiert ihre Premiere als Gastgeberin der Familienshow, die auf kleine Kinderfragen große Antworten findet. Nur die kuriosesten Fragen schaffen es auf den Maus-Stundenplan: Bei wie vielen Staubsaugern müssen die Kabeltrommeln laufen, um einen besetzten Sessel zu ziehen? Woher kommen die grinsenden Honigkuchenpferde? Und welche Tiere kann ein Schluckauf quälen?

20:15 Uhr, RTL, Die große GEO-Show - In 55 Fragen um die Welt, Show

In der Show schickt Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens fünf Prominente auf fünf Missionen. Auf unterschiedlichen Kontinenten machen sie spektakuläre Erfahrungen, erleben Natur, Tiere und Menschen hautnah. Als Experten für einen Kontinent kehren sie zurück ins Studio und testen in unterhaltsamen Quizrunden ihr Wissen. Der Sieger tritt im Finale gegen Dirk Steffens an.

20:15 Uhr, ONE, Der Zürich-Krimi: Borchert und der verlorene Sohn, Krimi

Thomas Borchert (Christian Kohlund) bekommt von seinem alten Freund Antonius Bildermann (Uwe Kockisch) den Auftrag, einen Ehevertrag für dessen Heirat mit der deutlich jüngeren Mira (Idil Üner) aufzusetzen. Auch Borcherts Fähigkeit zu vermitteln ist gefragt, denn Spannungen gibt es nicht nur mit Antonius' "Ex" Stefanie (Kirsten Block). Sohn Julian (Johannes Meister) lehnt die Stiefmutter ab. Noch bevor Borchert das umstrittene Vertragswerk aufsetzen kann, müssen die Bildermanns zusammenstehen: Julian wird beim Joggen entführt!

20:15 Uhr, Sat.1, Die Monster AG, Animationsfilm

Die beiden Monster James P. "Sulley" Sullivan und Michael "Mike" Glotzkowski arbeiten beim Energieversorger ihrer Heimatstadt Monstropolis. Dieser erzeugt Energie mit den Schreien von Kindern, welche durch die dort angestellten "Erschrecker" gewonnen werden. Dieser Beruf ist nicht ungefährlich, da ein Kontakt mit den Kindern für Monster gefährlich ist und strikte Dekontaminationsmaßnahmen nach sich zieht. Die beiden sind kurz davor, den Schreirekord der Firma zu brechen, als durch einen unglücklichen Zufall ein Kind in die Welt der Monster eintritt.