"Ostfriesenfeuer": Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote) erinnert sich an die Ereignisse in der Nacht des ersten Mordes am Osterfeuer.

20:15 Uhr, ZDF, Ostfriesenfeuer, Krimi

Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote) und Frank Weller (Christian Erdmann) heiraten standesamtlich im Norder Teemuseum. Am Abend herrscht ausgelassene Stimmung beim traditionellen Osterfeuer am Strand. Doch gleich am nächsten Morgen muss Kripo-Chef Ubbo Heide (Kai Maertens) die beiden aus den Flitterwochen zurückholen: In der noch rauchenden Asche des Osterfeuers sind verkohlte Reste menschlicher Knochen gefunden worden

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

Barbara Schöneberger präsentiert eine neue Ausgabe der großen SWR Samstagabendshow. Im Mittelpunkt stehen neben den neuesten Spaßfilmen mit der versteckten Kamera zahlreiche prominente Gäste wie Gaby Dohm, Hans Sigl, Lea Wagner, Thomas Morgenstern, Simon Pierro, Ben und Sarah Zucker und Ernie und Bert von der Sesamstraße.

20:15 Uhr, RTL, Die große GEO-Show - In 55 Fragen um die Welt, Show

Dirk Steffens, Deutschlands beliebtester Wissenschaftsjournalist, schickt fünf Prominente auf fünf Missionen. Auf unterschiedlichen Kontinenten machen sie spektakuläre Erfahrungen, erleben Natur, Tiere und Menschen hautnah. Als Experten für einen Kontinent kehren sie zurück ins Studio und testen in unterhaltsamen Quizrunden ihr Wissen. Der Sieger tritt im Finale gegen Dirk Steffens an. Mit von der Partie sind Comedian Osan Yaran, Ex-Skilangläuferin Eva Sachenbacher-Stehle, Schauspieler Armin Rohde, Ex-Bahnradsportlerin Kristina Vogel und Comedienne Lisa Feller.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Monster Uni, Digitaltrickkomödie

Glupschauge Mike hat einen Traum: Er möchte professioneller Schrecker werden. Um die hohe Kunst des Erschreckens zu erlernen, macht er sich auf zur renommierten Monster-Universität, um sich dort für die Schreckwissenschaften einzuschreiben. Für Mike könnte es nicht besser laufen - er ist endlich Student und lernt jede Menge neue Monster kennen. Nur mit einem läuft es gar nicht rund: Sein Mitbewohner Sulley ist ein faules Großmaul und ziemlich weit davon entfernt, Mikes bester Freund zu sein.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

In dieser Ausgabe treten zwei Duell-Paare in bis zu 15 Runden gegeneinander an: The BossHoss gegen Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Den Siegern winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.