TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste, Landkrimi: Steirertod, Krimi

Zwei Morde an Prostituierten auf ähnliche Weise - kein Wunder, dass Kommissarin Sandra Mohr (Miriam Stein) da einen Zusammenhang vermutet. Den naheliegenden Verdacht, ein Serienmörder könnte in der Steiermark sein Unwesen treiben, wiegelt ihr Vorgesetzter Sascha Bergmann (Hary Prinz) zunächst ab. Die Beweise sind ihm noch zu dürftig, zudem gilt seine Aufmerksamkeit im Augenblick eher seiner Karriere respektive der Aussicht auf Beförderung.

20:15 Uhr, RTL, RTL Samstag Nacht - Das Wiedersehen, Comedyshow

RTL zeigt die große Gala-Show "RTL Samstag Nacht - Das Wiedersehen" mit den Stars von damals. Olli Dittrich, Wigald Boning, Stefan Jürgens, Tanja Schumann, Tommy Krappweis und Esther Schweins präsentieren Sketch-Klassiker wie "Zwei Stühle - Eine Meinung", "Neues vom Spocht" oder "Die Doofen", Parodien sowie Musik zur besten Sendezeit. Durch den Show-Abend führt der damalige Produzent der Kult-Comedy Hugo Egon Balder.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt, Spielshow

Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt stellen sich erneut dem globalen Spielduell. Die Welt ist für diese beiden gerade groß genug: Joko und Klaas knallharter Zweikampf führt sie wieder einmal um den Erdball. Die Route und die wahnwitzigen Aufgaben werden vom jeweils anderen festgelegt. Jokos Reise geht diesmal nach Belize, in die USA und nach Ecuador. Rivale Klaas muss Herausforderungen in Indien, Korea und Malaysia bewältigen. Wer am Ende die meisten Länder erobert, wird Weltmeister.

20:15 Uhr, VOX, Taffe Mädels, Actionkomödie

Als die ehrgeizige FBI-Agentin Sarah Ashburn (Sandra Bullock) für einen Spezialauftrag nach Boston geschickt wird, trifft sie auf die kaltschnäuzige Streifenpolizistin Shannon Mullins (Melissa McCarthy), die kein Blatt vor den Mund nimmt. Das ungleiche Paar soll einen Drogenboss hochnehmen und muss dabei - ob sie wollen oder nicht - zusammenarbeiten. Die Ungleichheit der beiden wird dabei zum Schlüssel ihres Erfolges.

21:45 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Die Kronzeugin, Krimi

Eine Schießerei, fünf Todesopfer und er selbst verwundet - im sonst so ruhigen Revier des Dorfpolizisten Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) geht es zu wie einst im Wilden Westen. Das Blutbad in Auftrag gegeben hat der inhaftierte Mafiaboss Petrovic (Josef Ostendorf), der mit allen Mitteln eine Kronzeugin beseitigen möchte, die unter höchster Geheimhaltung im beschaulichen St. Andreasberg versteckt wurde. Für den Schutz der Zeugin war die LKA-Beamtin Christiane Kuschnereit (Anja Kling), eine Jugendfreundin von Frank Koops, verantwortlich. Sie hatte zu Recht befürchtet, dass es "Maulwürfe" bei der Polizei geben muss.