20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich neuen Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang stellen: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch tanzen in drei neuen Samstagabend-Primetime-Shows wieder auf dem Vulkan und geben alles. Sie treten am heutigen Samstag gegen Sänger Sasha und Schauspieler Ralf Moeller an.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: In eigener Sache, Krimi

Nachdem eine rothaarige Frau leblos im Meer gefunden wurde, stößt Kommissarin Lona Vogt (Henny Reents) in der Wohnung der Toten auf den Mörder. In einem verzweifelten Kampf kommt sie ums Leben. Ein Schock für ganz Schwanitz, besonders für Hauke (Hinnerk Schönemann), die Tierarzthelferin Jule (Marleen Lohse) und Lonas Vater (Peter Prager). In die Ermittlungen steigt Kommissarin Sarah Winter (Anja Schneider) aus Kiel ein. Sie vermutet, dass die Tote am Strand und Lona Opfer eines Serientäters sind, den sie seit Jahren aufzuspüren versucht.

20:15 Uhr, ZDF, Das große Deutschland-Quiz, Quizshow

Acht Prominente spielen für den guten Zweck. In Quizduellen stellen sie sich schnellen Multiple-Choice-Fragen und Wissensspielen in verschiedenen Kategorien und zeigen, wer unser Land am besten kennt. Es geht um beeindruckende Naturlandschaften, Kultur und Lebensart, deutsche Persönlichkeiten, bedeutsame Ereignisse, Sehenswürdigkeiten und regionale Besonderheiten. Im Finale spielt stellvertretend je eine Kandidatin oder ein Kandidat pro Team um 50.000 Euro.

20:15 Uhr, VOX, 22 Jump Street, Action-Komödie

Eine neue Designerdroge macht am College die Runde und hat bereits ein erstes Todesopfer gefordert. Die Cops Schmidt (Jonah Hill) und Jenko (Channing Tatum) ermitteln undercover. Doch sie fangen auch an, sich unterschiedlichen Verlockungen des Collegelebens hinzugeben.

20:15 Uhr, Sat.1, Jäger des verlorenen Schatzes, Actionabenteuer

Der abenteuerlustige Archäologieprofessor Indiana Jones (Harrison Ford) erhält 1936 den Auftrag, in Ägypten die verschollene Bundeslade mit Moses' Tafeln der Zehn Gebote zu suchen, ehe die Nazis sie in die Hände bekommen. Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Marion (Karen Allen) spürt er die Lade auf. Doch auch die Deutschen unter Major Arnold Toht (Ronald Lacey) und Indys Erzrivalen, dem skrupellosen Dr. Belloq (Paul Freeman), stehen kurz vor der Entdeckung. Obendrein entführen sie Marion ...