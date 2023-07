"Kommissarin Lucas: Nürnberg": Kommissarin Ellen Lucas (Ulrike Kriener) will mit Hilfe von Magnus Guttmann (Heino Ferch) eine Geiselnahme beenden.

20:15 Uhr, ZDF, Kommissarin Lucas: Nürnberg, Krimi

Kommissarin Ellen Lucas (Ulrike Kriener) ist auf dem Weg zu ihrer neuen Dienststelle in Nürnberg, als ihr ein anderes Auto in die Seite kracht. Im Kofferraum des Unfallwagens entdeckt Lucas eine tote Frau. Der Fahrer ist mit einem Jungen vom Unfallort geflohen. Lucas' neue Kollegen haben schnell herausgefunden: Der Fahrer heißt Franz Vegener, ist der Enkel der Toten und gerade aus der Haft entlassen worden. Hat er seine eigene Großmutter Grete Saller (Irina Wanka) getötet?

20:15 Uhr, Das Erste, Starnacht am Wörthersee, Musikshow

Barbara Schöneberger und Hans Sigl präsentieren die "Starnacht am Wörthersee" vor der Kulisse eines der schönsten Seen Österreichs. Hochkarätige Stars wie Andreas Gabalier, Howard Carpendale, Andrea Berg, Maite Kelly, Ray Dalton, Kamrad, Alexander Eder und viele mehr sind dabei und werden die Starnacht-Arena wieder zum Beben bringen.

20:15 Uhr, Sat.1, The Mitchells vs. the Machines, Animation

Ein entspannter Familienausflug wird zum blanken Überlebenskampf: Die Mitchells sind auf dem Weg nach Los Angeles, da Tochter Katie ihrem Traum ein stückweit näher gekommen ist und am kalifornischen Film-College angenommen wurde. Doch der Roadtrip entwickelt sich anders als geplant, als eine Armada an Robotern plötzlich die Macht an sich reißt und gegen die Menschen vorgeht.

20:15 Uhr, RTL, Die 100.000 Mark Show, Show

Ein absoluter Gameshow-Klassiker kehrt zurück: die "100.000 Mark Show". Aufwendige Action-Spiele, atemberaubendes Tempo und hochmotivierte Kandidaten, die alles geben für 100.000 Mark. Mit "Der heiße Draht" kommt auch ein Spiele-Klassiker zurück. Hier wird jede Konzentrationsschwäche, jedes noch so kleine Zittern schnell zu einer ganz schön heißen Angelegenheit. Moderiert wird die Neuauflage des Originals von Ulla Kock am Brink.

20:15 Uhr, ONE, Der Bozen-Krimi: Mord am Penser Joch, Krimi

In den Bergen nahe Bozen tobt die Schlacht am Bergisl. Dass beim Nachspielen des Tiroler Volksaufstandes von 1809 echtes Blut fließt, ist eigentlich nicht vorgesehen. Doch als ein Teilnehmer mit einem Armbrustpfeil ermordet wird, beginnt für Sonja Schwarz (Chiara Schoras) ein ungewöhnlicher Fall: Der Tote war ein pensionierter Polizist, der wie jedes Jahr mit seinen ehemaligen Kollegen Thomas Urbacher (Fritz Egger) und Robert Baumgartner (Helmut Bohatsch) am Reenactment teilgenommen hat.