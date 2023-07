"Harter Brocken: Der Waffendeal": Dorfsheriff Koops (Aljoscha Stadelmann, r.) und Postbote Heiner (Moritz Führmann) in der Klemme.

20:15 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Der Waffendeal, Krimi

Ein Schuss lässt Koops (Aljoscha Stadelmann) nach einer promillehaltigen Nacht im Hochsitz aufschrecken. Als der verkaterte Dorfsheriff bei der Suche nach seinem Zechkumpan, dem Förster Heiko (Sebastian Weiss), mitten im Wald auf den Rockerboss Andy Blome (Nicki von Tempelhoff) trifft, kommt ihm das mehr als verdächtig vor. Zwar weiß Koops nicht, dass dieser seinen verschwundenen Freund auf dem Gewissen hat und gerade Jagd auf ein flüchtiges Gangmitglied (Aurel Manthei) macht. Dennoch beschließt er, Andy fortan nicht mehr aus den Augen zu lassen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Giovanni Zarrella Show, Musikshow

Giovanni Zarrella lädt ein zur großen Schlager-Sommerparty in der Dortmunder Westfalenhalle. Schlagerstars und internationale Gäste präsentieren Hits zum Mitfeiern und Mitsingen. Mit dabei sind Maite Kelly, Ben Zucker, Michelle, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Bernhard Brink, Oli.P, Heinz Rudolf Kunze, Schlagerlegende Michael Holm und Simply Red.

20:15 Uhr, RTL, Big Bounce - Die Trampolin Show, Sportshow

Mehr Action, neue Herausforderungen, neue Hindernisse und ein neuer Sendeplatz: ab heute zeigt RTL wieder Trampolinsport der Extraklasse. Durch die erste von vier Qualifikationsshows führen Daniel Hartwich und Wolff-Christoph Fuss. Jeweils zwei Athleten und Athletinnen im Alter von neun bis 61 Jahren treten im ersten Teil im runderneuerten Duell-Parcours an. Wer als Erster im Ziel ankommt, qualifiziert sich für den nächsten Parcours. Nur die zwölf Schnellsten ziehen ins Halbfinale ein.

20:15 Uhr, Sat.1, Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker, Animation

Peter lebt mit seiner Hasenfamilie nach wie vor im Garten der McGregors. Weil er jedoch genug vom häuslichen eintönigen Leben hat, nimmt der freche Hase eines Tages Reißaus. In der großen weiten Stadt sucht Peter das Abenteuer und findet schnell Gefallen an seiner neuen Umgebung. Schon bald trifft er auf neue Weggefährten, die ihm allerdings jede Menge Ärger bescheren. Und auch Peters Familie begibt sich in Gefahr, um den verschollenen Hasen wieder auf Spur zu bringen.

21:45 Uhr, Das Erste, Die Bestatterin - Der Tod zahlt alle Schulden, Krimi

Lisa Taubenbaum (Anna Fischer) ist nach dem ungeklärten Unfalltod ihrer Mutter in ihr Heimatdorf auf der Schwäbischen Alb zurückgekehrt. Mit ihrem Vater Alfons (Hartmut Volle), und ihrem Bruder Hannes (Frederik Bott) will sie das familieneigene Bestattungsunternehmen weiterführen. Allerdings gehen die Geschäfte ausgesprochen schlecht. Doch dann passieren gleich zwei Todesfälle: Der örtliche Bankdirektor erschießt sich versehentlich bei der Jagd, Oma Wertbacher erliegt augenscheinlich einem Herzanfall. Doch wie kommen die Würgemale an Oma Wertbachers Hals?