TV-Tipps am Samstag

Vorschau TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste, Sportabzeichen für Anfänger, Komödie

Zu den schwierigsten Disziplinen zählt es, über den eigenen Schatten zu springen. Mit dieser Weisheit glaubt Bertram Dinkler (Christian Berkel), von Beruf Keksfabrikant und alles andere als ein Sportjunkie, bewegungsfaulen Mitschülerinnen seiner Tochter Charlotte (Maja Meinhardt) auf die Sprünge helfen zu können. Seine Besserwisserei löst jedoch nicht bei den Jugendlichen, sondern der alleinerziehenden Mutter Stefanie Eckhoff (Andrea Sawatzki) einen unerwarteten Kampfgeist aus. Sie fordert Bertram heraus: Er soll nicht nur das Sportabzeichen machen - er muss auch besser abschneiden als sie.

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Scharfe Schnitte, Krimi

Der Inhaber eines exklusiven Friseursalons wird mit dem Pfeil einer Armbrust getötet. Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) beginnen, in der Berliner Schickeria zu ermitteln, und decken dabei einige Abgründe auf. Offensichtlich sollte der Starfriseur Berlins, Benno Rohde (Harald Schrott), getötet werden. Doch der Pfeil steckt nun in der Brust seines Geschäftspartners Charly Köster (Björn von der Wellen). Otto und Linett gegenüber verhält sich Rohde sehr bedeckt, was potenzielle Täter angeht.

20:15 Uhr, Sat.1, Scooby! Voll verwedelt, Animation

Shaggy, Velma, Daphne und Fred müssen ihren bisher größten Fall lösen: Gemeinsam mit der dänischen Dogge Scooby-Doo begeben sich die Detektive auf Monsterjagd. Denn ein mysteriöser Geisterhund droht, die Menschheit auszulöschen. Dabei geraten Shaggy und besonders Scooby in große Gefahr.

20:15 Uhr, RTL, Big Bounce - Die Trampolin Show, Sportshow

Jeweils zwei Athleten im Alter von neun bis 61 Jahren treten im ersten Teil im runderneuerten Duell-Parcours an. Wer als Erster im Ziel ankommt, qualifiziert sich für den nächsten Parcours. Der Verlierer oder die Verliererin scheidet sofort aus. Die Sieger gehen in den Taktik-Parcours, ein kleines Rätsel, das durch kluge Sprünge innerhalb von 60 Sekunden gelöst werden muss.

21:45 Uhr, Das Erste, Familie ist ein Fest - Taufalarm, Komödie

Viola (Amelie Kiefer) und Faraz (Reza Brojerdi) brauchen keinen Trauschein, um ein glückliches Paar zu sein. Ebenso wenig spielen Religion, Tradition oder Familie eine besondere Rolle in ihrem Beziehungsleben. Das ändert sich allerdings schlagartig mit der Geburt ihres ersten Kindes. Nun besinnen sich Faraz' aus dem Iran stammende Eltern Masud (Ramin Yazdani) und Anoushe (Sima Seyed) auf ihre Wurzeln und wünschen nachdrücklich eine auf ihren muslimischen Glauben tradierte Beschneidung für den Stammhalter.