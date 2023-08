20:15 Uhr, Sat.1, Maleficent: Mächte der Finsternis, Fantasy

Die Hochzeit zwischen Aurora (Elle Fanning), der Königin der Moore, Feen und Waldwesen, und Prinz Phillip (Harris Dickinson), der im Königreich Ulstead beheimatet ist, soll endlich für Frieden zwischen den beiden verfeindeten Lagern sorgen. Doch neue finstere Mächte treten von unerwarteter Seite auf den Plan und lösen eine Schlacht zwischen den Menschen und den Moorbewohnern aus.

20:15 Uhr, VOX, Pitch Perfect 3, Musikkomödie

Die Mitglieder der A-cappella-Truppe "Barden Bellas" haben mittlerweile ihren College-Abschluss in der Tasche und gehen getrennte Wege. Doch mit dem holprigen Start ins Berufsleben wächst die Sehnsucht nach gemeinsamen Auftritten und so treten die Bellas eine Europa-Tour an. An deren Ende winkt eine besondere Ehre, für die sich die Talente jedoch gegen harte Konkurrenz durchsetzen und unerwartete Hindernisse überwinden müssen.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

In bis zu 15 Runden treten heute die Schauspieler Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht im Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt bei "Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

20:15 Uhr, Das Erste, Gefragt - Gejagt, Rateshow

16 prominente Gäste gehen auf die Jagd mit dem Ziel, die Quizelite zu bezwingen. Mit dabei sind unter anderem die Schauspieler Armin Rohde, Sven Martinek und Heikko Deutschmann, die Schauspielerinnen Anna Loos, Elena Uhlig und Luise Bähr sowie Kolumnistin Paula Lambert und Model Franziska Knuppe. Außerdem am Start sind Tagesschau-Sprecher Thorsten Schröder, Moderator Thomas Hermanns, Kunstturner Philipp Boy und Sängerin Kerstin Ott.

20:15 Uhr, ZDFneo, Kiss the Cook - So schmeckt das Leben!, Komödie

Chefkoch Carl Casper (Jon Favreau) beleidigt einen Restaurantkritiker und sorgt im Internet für einen Skandal. Er verlässt L.A. Richtung Miami und macht sich selbstständig - mit einem Food-Truck. Unterstützung kommt von der Familie: Carls zehnjähriger Sohn wird zu einem unentbehrlichen Helfer.