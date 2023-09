20:15 Uhr, Das Erste, Die Hirschhausen-Show - Was kann der Mensch?, Wissensshow

Die neue Samstagabend-Show feiert den Menschen mit all seinen unfassbaren Fähigkeiten. In dieser Folge stehen ein Apnoe-Taucher, eine Gedächtniskünstlerin und ein Paraclimber im Mittelpunkt. Zugleich kämpfen zwei prominente Teams um 20.000 Euro für den guten Zweck. Unter anderem sind mit dabei: Heiner Lauterbach, Collien Ulmen-Fernandes, Felix Neureuther und Meltem Kaptan.

20:15 Uhr, ZDF, Das Quartett - Mörderischer Pakt, Kriminalfilm

Leonore Loos wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden - neben ihrem Sohn Tristan (Henrik Brouwers), einem jungen Mann mit Downsyndrom. Das "Quartett" übernimmt. In einem Leipziger Klinikum stoßen die Ermittler auf Dr. Weyermann (Victoria Trauttmansdorff), eine renommierte Ärztin, die Tristan vor Kurzem eine neue Niere implantiert hat. Doch sie kann nicht weiterhelfen. Das Kennzeichen eines Autos, das am Tatabend von einer Verkehrsüberwachungskamera erfasst wurde, führt Maike Riem (Anja Kling) und ihr Team nach Berlin.

20:15 Uhr, VOX, Ich - Einfach unverbesserlich, Digitaltrickspaß

Als das kriminelle Genie Gru vom ersten Platz der Superschurken-Liste verdrängt wird, plant er den Super-Clou, um sich zurück an die Spitze der besten Kriminellen weltweit zu kämpfen. Mithilfe seiner treuen Minions-Armee plant er den ultimativen Raubzug. Konkurrent Vector weiß seinen Gegner jedoch geschickt auszuspielen und durchkreuzt seine Pläne.

20:15 Uhr, ONE, Der Amsterdam-Krimi: Der Tote aus dem Eis, Krimi

Alex Pollack (Hannes Jaenicke) schlüpft in die Rolle eines Undercover-Ermittlers, um einen Dealer-Ring zu zerschlagen. Der deutsche Kripo-Beamte mit Dienstort Amsterdam heuert bei dem Reedereibesitzer Heesters (Frank Lammers) an, der mit seinen Fischlieferungen große Mengen an Kokain schmuggelt. Bei der Übergabe einer millionenschweren Drogenfracht plant Pollack, die komplette Bande hochgehen zu lassen. Als die Gangster jedoch zwischen den gefrorenen Fischen die Leiche eines indonesischen Matrosen entdecken, ändern sie in letzter Sekunde ihren Plan.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Fantasymärchen

Es gibt nichts Schlimmeres als Schulferien für Harry Potter (Daniel Radcliffe), denn die muss der Schüler der legendären Zauberakademie Hogwarts zu Hause bei seinen Zieheltern verbringen. Aber auch, als das neue Schuljahr endlich beginnt, gibt es für ihn nur Probleme: Zuerst versucht ein geheimnisvoller Hauself ihn an der Rückkehr nach Hogwarts zu hindern, dann verpasst er den Zug dorthin und schließlich erfährt er, dass die Schule und seine Freunde von einer uralten Macht bedroht werden.