20:15 Uhr, ZDF, Kommissarin Lucas: Helden wie wir, Krimi

Während Ellen Lucas (Ulrike Kriener) in der U-Bahn sitzt, wird sie auf dem belebten Bahnsteig Zeugin eines Tumults. Ihr Zug fährt ab, während draußen eine Frau gegen zwei Männer um ihr Leben kämpft. Kurz darauf steht Kommissarin Lucas auf demselben Bahnsteig. Die Frau liegt tot vor ihr - ihr nächster Fall. Hätte Lucas sie retten können, wenn sie schneller reagiert hätte? Die Notbremse gezogen hätte? Dazwischengegangen wäre?

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

Barbara Schöneberger präsentiert eine neue Ausgabe der großen Samstagabendshow. Im Mittelpunkt stehen neben den neuesten Spaßfilmen mit versteckter Kamera zahlreiche prominente Gäste, darunter Guido Maria Kretschmer, Hazel Brugger und Max Raabe mit dem Palastorchester, die den Titelsong von "Babylon Berlin" präsentieren werden.

20:15 Uhr, RTL zwei, Inception, Sci-Fi-Thriller

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) hat sich darauf spezialisiert, in die Träume von Industriellen einzudringen, ihnen Wirtschaftsgeheimnisse zu stehlen und gewinnbringend zu verkaufen. Der Großindustrielle Saito heuert Cobb für seinen letzten Job an: Diesmal soll er dem Konkurrenten des Auftraggebers eine schlechte Idee einpflanzen. Doch Cobb und sein Team stoßen bei dieser ungewöhnlichen Mission auf heftigen, lebensbedrohlichen Widerstand.

20:15 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas, Show

Der epische Kampf um den Weltmeistertitel geht in eine neue Runde. Joko & Klaas duellieren sich in eigens zusammengestellten Teams rund um den Globus. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer stellt für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Die Reiserouten und Aufgaben werden jeweils durch den Gegner festgelegt. Die Entscheidungen über Triumph oder Niederlage fallen dann im Studio zwischen Joko & Klaas. Wer wird am Ende neuer Weltmeister?

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth live! Männer sind Frauen, manchmal aber auch... vielleicht, Comedy

Wer behält den Überblick, wenn in allen Lebensbereichen ständig hinterfragt wird, was man sagen, tun oder essen darf? Davon bleibt auch Mario Barth nicht verschont. In seinem aktuellen Bühnenprogramm teilt der Top-Comedian auf unnachahmliche Weise seine jüngsten Alltagsbeobachtungen mit dem Publikum. Ob die Begegnung mit der Powerveganerin beim Grillabend, das Chaos im Kreißsaal oder die Leiden als Beifahrer mit seiner Freundin am Steuer - Barth bringt sie alle auf seine humorvolle Art auf die Bühne.