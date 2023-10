TV-Tipps am Samstag

Vorschau TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg - Wut und Totschlag, Krimi

Der Verleger Carsten Wenkler (Thomas Jansen) wurde ermordet, und das ruft den Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink) auf den Plan. Wilsberg stellt fest, dass Wenkler mit seinen Veröffentlichungen nicht nur Freunde gefunden hat. Kürzlich gerieten Wenkler und sein Geschäftspartner Ralf Bemmel (Oscar Ortega Sánchez) wegen einer Frauenzeitschrift in die Kritik. Tessa Tilker, Juristin des Verlags, hat viel zu tun, während Ekki (Oliver Korittke) die Steuerakten einer Kollegin überprüft und dabei auf Unstimmigkeiten stößt.

20:15 Uhr, Das Erste, Scheidung für Anfänger, Komödie

Nach 24 Jahren Ehe haben Innendesignerin Anja (Andrea Sawatzki) und Bauingenieur Christoph (Christian Berkel) beschlossen, sich friedlich scheiden zu lassen. Sie beauftragen eine gemeinsame Anwältin, um Vermögensverhältnisse, Zugewinn und Aufteilung reibungslos zu regeln. Doch in der Praxis kommen unerwartete Spannungen auf: Christoph betrachtet Haus und Wohlstand als Belohnung für seine harte Arbeit, während Anja ihre unbezahlte Arbeit im Haushalt nicht ausreichend gewürdigt sieht. Eine schmutzige Schlacht beginnt.

20:15 Uhr, VOX, I, Robot, Sci-Fi-Actionthriller

Im Jahr 2035 gehören Roboter zum Alltag in Chicago. Normalerweise sind diese künstlichen Wesen so programmiert, dass sie den Menschen keine Gefahr darstellen. Doch dann wird der Chefentwickler des größten Roboterherstellers ermordet. Detective Del Spooner (Will Smith), der mit dem Fall betraut ist, bestätigt sein Misstrauen gegenüber den Maschinen. Doch schnell stößt er auf eine andere, viel gefährlichere Bedrohung.

21:45 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Gute Besserung, Krimi

Die Medizinerin Dr. Susanne Oppermann (Klara Höfels) wird in ihrer Praxis tot aufgefunden, Opfer eines Gewaltverbrechens. Das "starke Team" beginnt mit den Ermittlungen. Der Computer der Ärztin ist verschwunden, der Medikamentenschrank und der Schrank mit Patientenakten wurden aufgebrochen. Wollte ein Junkie Zugang erhalten oder wollte sich ein ehemaliger Patient für einen Behandlungsfehler rächen? Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) suchen nach Hinweisen.

21:45 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Der Bankraub, Krimi

Polizist Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) weiß aus eigener Erfahrung, dass in der beschaulichen Harzbank von St. Andreasberg nicht viel zu holen ist, denn ihm wurde gerade ein Kredit verweigert. Ironischerweise plant die frisch aus der Haft entlassene Simone Schmidt (Julia Koschitz) genau diese Filiale mit ihren beiden Komplizen auszurauben - und Koops ist gezwungen mitzumachen. Ihm bleibt keine andere Wahl, denn Simone, mit der er schon einmal in Konflikt geraten ist, hat seine Kollegin Mette (Anna Fischer) in ihrer Gewalt.