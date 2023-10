So verpassen Sie keine Sendung mehr. Hier finden Sie alle Programm-Highlights am Samstag auf einen Blick.

20:15 Uhr, ZDF, Kommissarin Lucas - Finale Entscheidung, Krimi

Kommissarin Lucas (Ulrike Kriener) steht vor einem Rätsel: Eine Männerleiche ist nach Jahren ausgegraben worden. Der Kommissar vom Dienst, Wolfram Truss (Rainer Bock), lenkt Lucas' Aufmerksamkeit auf Spuren an der Leiche, die auf einen alten Fall hinweisen. Die Akte dazu liegt jedoch beim Landesamt für Verfassungsschutz unter Verschluss. Lucas stößt dort vor allem auf Hinhaltetaktiken. Sie findet trotzdem heraus, dass das Opfer einen Anschlag auf den Christkindlesmarkt in Nürnberg geplant hatte.

20:15 Uhr, Sat.1, Mord im Orient Express, Thriller

Ein Schneesturm zwingt den Orient Express zum Anhalten. Während sich die Fahrgäste darüber echauffieren, entdeckt das Zugpersonal eine Leiche: Es handelt sich um den Händler Mr. Ratchett (Johnny Depp). Auf den mitreisenden Meisterdetektiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh) warten 13 Verdächtige und somit 13 Geschichten. Kann er den Fall lösen, bevor der Mörder wieder zuschlägt?

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

In einer neuen Primetime-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas XXL" kommt es erneut zum brisanten Länderduell "Deutschland gegen Österreich": Moderator Kai Pflaume präsentiert in einer extralangen Ausgabe drei spannende österreichisch-deutsche Prominenten-Paarungen und spektakuläre Live-Experimente, die erstaunliche Erklärungen auf skurrile Fragen liefern. Dabei kommt es gleich zu zwei Quiz-Premieren: Andrea Berg und Franka Potente werden zum ersten Mal im deutschen Fernsehen in einer Spielshow als Kandidatinnen antreten.

20:15 Uhr, RTL, Ehrlich Brothers live! Wunderzeit, Show

Für diese neue Bühnenshow tüftelten Andreas und Chris Ehrlich in ihrer Zauberwerkstatt an brandneuen Illusionen, mit denen sie in der Frankfurter Festhalle Weltpremiere feiern. Als sie die Setlist für die neue Show zusammenstellten, kam ihnen spontan der Titel "Wunderzeit" in den Sinn. Denn die Zuschauer werden sowohl kleine als auch große Wunder und damit eine wunderbare Zeit erleben

20:15 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas, Show

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schicken prominente Weggefährten wieder auf irrsinnige, atemberaubende, schwindelerregende und gefährliche Reisen in fremde Länder. Bei "Das Duell um die Welt" gewinnen die Prominenten durch Bestehen ihrer Herausforderungen Länderpunkte für Team Joko oder Team Klaas. In Studiospielen treten Joko & Klaas gegeneinander an, um zusätzliche Punkte zu erspielen. Wer die meisten Punkte für sich gewinnen kann, wird zum Weltmeister gekürt.