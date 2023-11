So verpassen Sie keine Sendung mehr. Hier finden Sie alle Programm-Highlights am Samstag auf einen Blick.

20:15 Uhr, ZDF, München Mord: Der gute Mann vom Herzogpark, Krimi

Beim Einparken überfährt Almuth Schön (Kathrin Ackermann) versehentlich ihren wohlhabenden Ehemann. Während Zangel (Christoph Süß) von einem tragischen Unfall ausgeht, erkennen die Ermittler im Keller-Team einen Mord. Doch bald darauf stirbt auch der wohlhabende Dr. Siegffried Schön (Walter Hess) auf mysteriöse Weise. Als die Kommissare Flierl (Bernadette Heerwagen), Schaller (Alexander Held) und Neuhauser (Marcus Mittermeier) die Haushaltshilfe Dr. Schöns, Natascha Zeller (Jana Julia Roth), befragen wollen, entdecken sie sie leblos in ihrer Badewanne. Was geschieht hier?

20:15 Uhr, Das Erste, Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell, Show

Kai Pflaume präsentiert eine brandneue Ausgabe von "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell". Zehn prominente Gäste müssen sich in zehn aufregenden Duellen gegen ihre jungen Gegner behaupten. Diesmal stellen sich der Herausforderung unter anderem Simone Thomalla, Christina Stürmer, Sascha Grammel, Sebastian Lege, Victoria Swarovski und Peter Maffay.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

In bis zu 15 Runden treten heute die Schauspieler Tom Beck und Axel Stein im Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt bei "Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

Die große Football-Spielshow beginnt! Sechs Prominente messen sich in unterhaltsamen Spielen rund um das Thema American Football. Mit Maskottchen, Marching Band und Cheerleadern wird diese Familienshow zu einer Feier der beliebten Sportart in all ihren Facetten. Das spektakuläre Finale in luftiger Höhe rundet die Show ab. Die Teilnehmer sind Oliver Pocher, Ralf Möller, Valentina Pahde, Giovanni Zarella, Hans Sarpei und Ekaterina Leonova. Die Sendung wird von Daniel Hartwich moderiert.

20:15 Uhr, Sat.1, Charlie und die Schokoladenfabrik, Fantasy-Satire

Der kleine Charlie Bucket (Freddie Highmore) träumt davon, die Schokoladenfabrik des exzentrischen Industriellen Willy Wonka (Johnny Depp) zu besuchen. Als Willy Wonka fünf Eintrittskarten für eine Fabrikführung verlost, hofft Charlie, dass sein großer Traum endlich wahr wird.