TV-Tipps am Samstag

Vorschau TV-Tipps am Samstag

So verpassen Sie keine Sendung mehr. Hier finden Sie alle Programm-Highlights am Samstag auf einen Blick.

20:15 Uhr, ZDF, Erzgebirgskrimi: Familienband, Krimi

Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) findet in einem Stollen ein zwei Tage altes, stark unterkühltes schwarzes Baby. Winkler (Kai Scheve) und Szabo (Lara Mandoki) decken bei ihren Ermittlungen die Tragödie einer alteingesessenen Familie auf. Das verzweifelte Ehepaar Frank (Peter Schneider) und Corinna Ott (Katharina Wackernagel), das in Hartenstein eine Stellmacherei mit Herstellung von Schlitten betreibt, meldet seine 16-jährige Tochter Mia als vermisst. Die Kommissare Winkler und Szabo vermuten schnell einen Zusammenhang.

20:20 Uhr, ProSieben, TV total WOK WM 2023, Sportshow

Endlich wieder WM-Stimmung in deutschen Wohnzimmern - mit der 15. "TV total WOK WM" live aus Winterberg. Das Erfolgsteam aus Elton und Ron Ringguth übernimmt auch im Jubiläumsjahr Moderation und Kommentar. Am Start entlocken Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar den Fahrern Erfolgsstrategien. Im Ziel interviewt Sophia Thomalla die Wok-Sportler.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Beatrice Egli Show, Musikshow

Musik-Fans können sich freuen. Gastgeberin Beatrice Egli legt in ihrer Show Wert auf musikalische Vielfalt. Ihre Gäste sind: Howard Carpendale, Peggy March, Heinz Rudolf Kunze, Maite Kelly, Sasha, Matteo Bocelli, Melissa Naschenweng, Christin Stark, Karat, Gregor Meyle, die Esteriore Brothers, das Tina Turner Musical sowie ein Udo-Jürgens-Special mit Pepe Lienhard und viele weitere mehr.

20:15 Uhr, VOX, Pacific Rim - Uprising, Action

Die Kaiju kehren zurück - und sind stärker als je zuvor! Jake Pentecost (John Boyega) - der einst hoffnungsvolle Jaeger-Pilot - hat seine Ausbildung abgebrochen und droht in die Kriminalität abzurutschen. Doch als die Kaiju mit neuer Kraft überraschend angreifen, stellt er sich der Herausforderung, das ruhmreiche Erbe seines Vaters anzutreten. An Jakes Seite kämpfen sein Pilotenrivale Lambert (Scott Eastwood) und die junge Hackerin Amara (Cailee Spaeny).

21:45 Uhr, ZDF, Der Alte: Der schwarze Tunnel, Krimiserie

Mitten im Rudertraining bricht Tanja Kulik, Mittelfrau des Deutschen Frauen-Vierers, tot zusammen. Wie sich herausstellt, ist sie an der Mischung zweier Medikamente gestorben, eines davon ein bekanntes Dopingmittel - ein fatales Versehen oder Mord? Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team beginnen zu ermitteln. Zunächst mutet der Tod von Tanja Kulik nur wie ein tragischer Sportlertod an, aber schnell führt er Voss und seine Kollegen in die vom Erfolg getriebene Welt des Leistungssportes.