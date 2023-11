So verpassen Sie keine Sendung mehr. Hier finden Sie alle Programm-Highlights am Samstag auf einen Blick.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Der Goldrausch, Krimi

Dezember 1989. In den letzten Tagen der DDR verschwindet im Harz ein Goldtransport spurlos. Als die ehemalige Stasi-Offizierin Inka Sassner (Lina Wendel) erfährt, dass einer der NVA-Soldaten, die sie damals um ihren Anteil gebracht haben, in St. Andreasberg unter falschem Namen leben soll, macht sie sich sofort auf den Weg. Bei seiner Adresse stößt sie jedoch nur auf seinen Patenonkel Ernst (Hans Klima), der sich unwissend gibt. Mitleidlos foltert und tötet Inka Ernst und schlägt seinen Nachbarn Rudi (Thomas Dehler) nieder. Während sich "Dorfsheriff" Koops (Aljoscha Stadelmann) fragt, mit was er es da eigentlich zu tun hat, setzt Inka ihre Suche fort.

20:15 Uhr, ZDF, Die Giovanni Zarrella Show, Musikshow

Giovanni Zarrella lädt ein zu einer neuen Ausgabe seiner Musikshow im ZDF mit nationalen und internationalen Gästen aus Schlager und Pop. Zu den Stars der Livesendung im Berliner Velodrom zählen Roland Kaiser, Andrea Berg, Peter Maffay im Duett mit Anastacia, James Blunt, Michelle Hunziker, Matthias Reim, Ross Antony, Sarah Engels, Johannes Oerding und der Schweizer Musiker Jan "Seven" Dettwyler.

20:15 Uhr, VOX, Mortal Engines: Krieg der Städte, Sci-Fi-Abenteuer

Nach einer globalen Katastrophe ist die Erde verwüstet. Die Menschen leben in gigantischen Metropolen auf Rädern und durchstreifen die Erde auf der Suche nach Nahrung und wertvollen Ressourcen. Tom Natsworthy (Robert Sheehan) lebt in der fahrenden Festung London und trifft dort auf die mysteriöse Hester Shaw (Hera Hilmar), deren Stadt überfallen und vernichtet wurde. Jetzt will sich Hester an Thaddeus Valentine (Hugo Weaving), der in London das Sagen hat, rächen und bittet Tom um Hilfe.

20:15 Uhr, Sat.1, Transformers - Die Rache, Sci-Fi-Action

Der Kampf um die Erde geht weiter: Sam Witwicky (Shia LaBeouf), der mittlerweile aufs College geht, halluziniert plötzlich eigenartige kryptische Symbole - die Deceptions machen Jagd auf ihn. Eigentlich wollte er sich von den Autobots fernhalten, doch nun muss er sein Schicksal annehmen und gemeinsam mit Optimus Prime und Bumblebee den gewaltigen Kampf gegen die Decepticons, die stärker als zuvor zurückgekehrt sind, um die Erde zu zerstören, aufnehmen.