20:15 Uhr, ProSieben, The Finest Hours, Seenotrettungsdrama

Als im Winter 1952 ein heftiger Sturm über die Ostküste von New England tobt, wird der Öltanker SS Pendleton in zwei Hälften zerrissen; 30 Seefahrer sind im Heck des schnell sinkenden Riesen gefangen. Die Küstenwache ordnet eine Rettungsmission an, und trotz der schlechten Aussichten auf Erfolg fahren vier Männer (Chris Pine, Kyle Gallner, John Magaro, Ben Foster) in einem kleinen Rettungsboot auf das aufgewühlte Meer hinaus.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Kai Pflaume lädt ein zu einer sommerlichen XXL-Ausgabe der erfolgreichen Wissensshow und freut sich auf seine Gäste. Ihre Aufgabe ist es, gemeinsam mit den Teamkapitänen Bernhard Hoecker und Elton schräge Antworten auf skurrile Fragen zu finden. Zu Gast sind Atze Schröder, Ingolf Lück, Jessica Schwarz, Josefine Preuß, Iris Berben und Christoph Maria Herbst. Wer die meisten Fragen richtig errät, kann sich den Hauptgewinn von 50.000 Euro für einen guten Zweck sichern.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Schuh des Manitu - Extra Large, Winnetou-Parodie

Apachenhäuptling Abahachi (Michael "Bully" Herbig) nimmt beim Stamm der Schoschonen einen Kredit auf, um vom Ganoven Santa Maria (Sky du Mont) ein Lokal zu kaufen. Doch bei der Übergabe kommt es zum Eklat. Dabei erschießt der Bösewicht den Sohn des Schoschonen-Häuptlings. Die Schoschonen schwören Rache, und Abahachi hat nur eine Wahl: Er muss mit Hilfe seines Freundes Ranger (Christian Tramitz) einen wertvollen Schatz finden.

20:15 Uhr, RTL, Einstein Junior - Deutschlands cleverste Kids, Show

Sie sind Meister im Rechnen, haben ein ungeheures Merkvermögen und Profis im Rückwärtsbuchstabieren. In der neuen Comedy-Familienshow "Einstein Junior - Deutschlands cleverste Kids" ist Köpfchen gefragt. In vier Folgen treten aufgeweckte Kinder zwischen 8 und 13 Jahren in einem großen Turnier gegeneinander an. Durch die Sendung führt Parodie-König Max Giermann.

22:15 Uhr, Sat.1, Resturlaub, Komödie

Reihenhaus, Job, Familie - nichts findet Pitschi ( Maximilian Brückner) schlimmer als die Vorstellung, ein genauso spießiges Leben wie seine Freunde zu führen. Also flüchtet er nach Buenos Aires, um seinen Traum von einem unabhängigen, aufregenden Leben zu erfüllen. Seiner Freundin Biene (Mira Bartuschek) verrät er nichts davon. Stattdessen bandelt er in Argentinien mit der rassigen Sprachlehrerin Luna (Melanie Winiger) an. Allerdings muss Pitschi bald feststellen, dass daheim in Bamberg doch nicht alles so übel war, wie er dachte.