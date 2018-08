20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Henssler, Spielshow

Im wohl härtesten TV-Duell Deutschlands stehen bei "Schlag den Henssler" jeweils drei Kandidaten zur Auswahl. Elton schickt die Herausforderer gleich zu Beginn der Show in ein Qualifikationsspiel. Der heutige Gewinner kämpft dann in bis zu 15 Spielrunden gegen den Star-Koch um 250.000 Euro. Gewinnt Steffen Henssler, wandert das Geld in den Jackpot für die folgende Ausgabe.

20:15 Uhr, VOX, The Choice - Bis zum letzten Tag, Romanze

Tierarzt Travis Parker (Benjamin Walker) hat alles, was man sich nur wünschen kann. An die große Liebe glaubt er aber nicht. Doch dann lernt er seine neue Nachbarin Gabby Holland (Teresa Palmer) kennen. Die angehende Ärztin fasziniert ihn sofort und auch sie interessiert sich für ihn. Gabby ist jedoch in einer langjährigen Beziehung mit einem Arzt. Travis bleibt hartnäckig, ahnt aber nicht, dass er noch vor die größte Entscheidung seines Lebens gestellt wird.

20:15 Uhr, Das Erste, Gefragt - Gejagt, Rateshow

In der dreistündigen Spezialausgabe stellen sich wieder 16 prominente Kandidaten in vier Teams mehr als 500 Fragen und dem unglaublichen Wissen der Jäger. Am Start sind unter anderem die beiden Grimme-Preisträgerinnen Meret Becker und Christine Neubauer, die ehemaligen Olympiasieger Matthias Steiner und Lars Riedel sowie Tanzjuror Joachim Llambi und die Starköchin Sarah Wiener. Der Quiz-Marathon wird nicht nur für die prominenten Kandidaten eine Herausforderung sein. Die Frage ist, wie reagiert Moderator Alexander Bommes auf den Schmähgesang der Jäger aus dem vergangenen Jahr?

20:15 Uhr, Sat.1, Rapunzel - Neu verföhnt, Digitaltrick-Märchen

Flynn Rider ist ein smarter Dieb, dem so gut wie jeder Coup gelingt. Clever, smart und immer einen frechen Spruch auf den Lippen, ist er seinen Verfolgern stets einen Schritt voraus. Mitten im Wald wird er plötzlich von einem Schweif seidig-blonden Haares ergriffen und in einen verlassenen Turm gezogen. Rapunzel, die Trägerin dieser Haare, bittet ihn, sie aus dem Turm zu befreien und so erlebt das ungleiche Paar allerhand Abenteuer im Märchenwald.

20:15 Uhr, ZDFneo, The Big Lebowski, Komödie

Jeff Lebowski (Jeff Bridges) ist ein langhaariger Späthippie, dessen Lebensinhalt darin besteht, mit seinen Freunden Bowling zu spielen. Plötzlich gerät sein Leben jedoch aus den Fugen. Zwei Geldeintreiber "besuchen" ihn in seiner Wohnung. Schnell wird klar, dass es sich um eine Verwechslung mit dem "Großen Lebowski", einem exzentrischen Millionär, handelt. Bevor die Eindringlinge seine Wohnung verlassen, verewigen sie sich noch auf seinem Teppich. Eine Katastrophe für den "Dude", der an seinem Lieblingsstück hängt. Also sucht er seinen Namensvetter (David Huddleston) auf, um sich den ruinierten Vorleger ersetzen zu lassen. Doch der reiche Mann hat zurzeit ganz andere Probleme. Seine junge Frau Bunny (Tara Reid) wurde entführt, angeblich von einer Gruppe deutscher Nihilisten.