20:15 Uhr, VOX, Miss Bodyguard, Actionkomödie

Nach einem peinlichen Vorfall im Dienst wurde die Polizistin Rose Cooper (Reese Witherspoon) in die Asservatenkammer versetzt. Um sich zu rehabilitieren, ergreift sie die Chance, die Frau eines Drogenbosses nach Dallas zu bringen, die als Zeugin im Prozess gegen das Kartell aussagen soll. Gegensätzlicher könnten die beiden Frauen nicht sein: auf der einen Seite die lebenslustige Diva, auf der anderen ihre penible Aufpasserin. Doch sie sind aufeinander angewiesen.

20:15 Uhr, Das Erste, Ich weiß alles!, Quizshow

Zum ersten Mal treten die zwei Quiz-Könige des deutschen Fernsehens, Jörg Pilawa und Günther Jauch, gemeinsam in einer Quizshow auf - Jörg Pilawa als Quizmaster und Günther Jauch als Quiz-Profi, mit dem es die Kandidatinnen und Kandidaten aufnehmen müssen. Bei "Ich weiß alles!" spielen Menschen mit einem außergewöhnlich großen Allgemeinwissen - Menschen, die tatsächlich von sich behaupten "Ich weiß alles!" und dies auch schon unter Beweis gestellt haben. Aber reicht dieses unglaubliche Wissen, um drei extrem harte Gegner zu schlagen?

20:15 Uhr, ZDFneo, The Kids Are All Right, Tragikomödie

Als Joni (Mia Wasikowska) 18 wird, sucht sie gemeinsam mit ihrem Halbbruder Laser (Josh Hutcherson) nach ihrem biologischen Vater (Mark Ruffalo). Denn die Geschwister sind Kinder eines lesbischen Ehepaares. Beide Eltern wurden schwanger durch künstliche Befruchtung, vom selben Samenspender, dem Betreiber eines Bio-Restaurants. Als Joni und Laser ihren sehr lockeren und entspannten Erzeuger finden und ihren Müttern vorstellen, gerät ihr harmonisches Familienleben durcheinander.

20:15 Uhr, RTL, Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank, Show

Gute Noten gibt's nicht geschenkt! Klassenlehrer Daniel Hartwich fragt in einer neuen Folge "Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank" wieder das Schulwissen von fünf Prominenten ab. Erreichen "Alles was zählt"-Star Cheyenne Pahde, Comedian Thomas Hermanns, Kult-Bachelor Paul Janke, "GNTM"-Gewinnerin Toni Dreher-Adenuga und Moderator Oliver Pocher ihre Versetzung oder müssen sie eine Ehrenrunde drehen?

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Stein der Weisen, Fantasy

An seinem elften Geburtstag erfährt der Waisenjunge Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass er - wie seine Eltern - ein Zauberer ist, und beginnt seine Ausbildung an der berühmten Zaubererschule Hogwarts. Dort freundet er sich mit Ron Weasley (Rupert Gringer) und Hermine Granger (Emma Watson) an und kommt mit ihnen einem Geheimnis auf die Spur. Irgendjemand scheint etwas stehlen zu wollen, das hinter einer geheimen Tür von einem dreiköpfigen Monster bewacht wird. Da niemand ihnen glauben will, müssen sie selbst ermitteln.