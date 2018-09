20:15 Uhr, Das Erste, Carneval - Der Clown bringt den Tod, Noir-Thriller

Karneval in Köln - auf den Straßen tanzt das Volk, und das Einzige, was zählt, ist der Spaß an der Freud'! Doch für Oberkommissar Benni Scholz (Christoph Franken) ist die fröhliche Maskerade inzwischen ein Alptraum: Er hat zwei ungeklärte Morde in seinen Akten, begangen in den letzten beiden Jahren am jeweils gleichen Tag: Weiberfastnacht. Scholz befürchtet, dass der Mörder in diesem Jahr wieder zuschlagen wird und zieht den Experten für Serientäter hinzu: Jan Fabel (Peter Lohmeyer) von der Hamburger Mordkommission.

20:15 Uhr, RTL, Das Supertalent, Castingshow

Große Emotionen, spannendes Entertainment und packende Gänsehautmomente -"Das Supertalent" geht in die zwölfte Staffel. In 14 Folgen werden die unterschiedlichsten Künstler auf der großen Bühne ihr Können präsentieren und darum kämpfen "Das Supertalent 2018" zu werden. Sowohl die Jury aus Sylvie Meis, Bruce Darnell und Dieter Bohlen, als auch die Zuschauer können sich auf hochemotionale Momente freuen, in denen Menschen über sich hinauswachsen und unentdeckte Talente über Nacht zum Star werden.

20:15 Uhr, ZDF, Die versteckte Kamera 2018, Kamerastreiche

Auch in diesem Jahr treten wieder deutsche Unterhaltungsgrößen in einen spaßigen Wettbewerb um den besten Film mit versteckter Kamera. Moderiert wird die Sendung von Steven Gätjen. Mit dabei sind Vanessa Mai, Bülent Ceylan, Sasha, Janine Kunze, Antoine Monot Jr., Jeanette Biedermann, Martin Rütter, Stefan Mross, Jörg Pilawa, Stephanie Stumph und Jürgen Vogel.

20:15 Uhr, VOX, Erschütternde Wahrheit, Sportdrama

Der begnadete Pathologe Dr. Bennet Omalu (Will Smith) erforscht den Suizid des ehemaligen Football-Profis Mike Webster, welcher zuletzt unter Wahnvorstellungen litt. Als Omalu einen Zusammenhang zwischen den Verletzungen durch den teils brutalen Sport und dem Geisteszustand des Patienten erkennt, wird nicht nur die Brisanz seiner Forschung deutlich - auch der Druck der Football-Liga NFL auf ihn erhöht sich.

20:15 Uhr, ZDFneo, Vorbilder?!, Komödie

Die Chaoten Danny (Paul Rudd) und Wheeler (Seann William Scott) werden nach einem selbst verschuldeten Autounfall vor die Wahl gestellt: Gefängnis oder Sozialarbeit mit schwer erziehbaren Jugendlichen. Die beiden entscheiden sich für die Arbeit mit den Jugendlichen. Doch bereits nach einem Tag im neuen Job sind sie mit den Nerven am Ende. Das Gefängnis erscheint geradezu als heimeliger Ort im Vergleich zu den störrischen, boshaften Kids.