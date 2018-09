20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausens Quiz des Menschen, Quizshow

Mit Til Schweiger, Chris Tall, Sonya Kraus, Sven Plöger, Beatrice Egli und Axel Milberg geht es in die XXL-Ausgabe der großen Show rund um das Wunderwerk Mensch. Gastgeber Dr. Eckart von Hirschhausen präsentiert so viele spannende Themen wie nie zuvor. Und die gehen diesmal im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut. Jeder Fünfte in Deutschland trägt mittlerweile Tattoos - Tendenz steigend. Warum verlieren aber die Tattoos mit den Jahren an Farbe? Wohin verschwinden sie? Und ist das gesund?

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Henssler, Spielshow

Im wohl härtesten TV-Duell Deutschlands stehen bei "Schlag den Henssler" jeweils drei unbekannte Kandidaten zur Auswahl. Elton schickt die Herausforderer gleich zu Beginn der Show in ein Qualifikationsspiel. Der Gewinner kämpft dann in bis zu 15 Spielrunden gegen den Star-Koch um mindestens 250.000 Euro. Gewinnt Steffen Henssler, wandert das Geld in den Jackpot für die folgende Ausgabe.

20:15 Uhr, VOX, Die Unglaublichen - The Incredibles, Trickabenteuer

Nach jahrelangem Kampf für Gerechtigkeit beschließt die Regierung, Superhelden eine neue Identität zu geben. Sie sollen als normale Menschen untertauchen und ein bürgerliches Leben führen. Auch Bob Parr, der frühere Mr. Incredible, lebt mit Frau und drei Kindern in einem beschaulichen Vorort. So richtig kann sich der Superheld mit diesem Leben aber nicht abfinden. Doch dann bekommt Bob eines Tages wieder ein aufregendes Angebot für einen Geheimauftrag - und der hat es in sich.

20.15 Uhr, Sat.1 Gold, Barfuß bis zum Hals, Komödie

Der 17-jährige Jakob (Constantin von Jascheroff) findet seine Eltern peinlich, denn die leiten ein Nudistendorf. Sabine (Stefanie Höner) und Helmut (Martin Brambach) sehen das ganz anders: Für sie ist Nacktsein das Natürlichste der Welt. Gemeinsam mit Tochter Rosa (Sarah Kim Gries) leben sie im tiefsten Brandenburg, auf dem Gelände des "Sportverein zur Freiheit", Deutschlands ältestem FKK-Verein. Dieses von allen Kleidern befreite Leben wird von einem Tag auf den anderen bedroht: Der Textilunternehmer Dieter Lohe (Christoph M. Ohrt) hat das Grundstück gekauft ...

20:15 Uhr, Super RTL, Coyote Ugly, Komödie

Die 21-jährige Violet (Piper Perabo) hat eine umwerfende Stimme. In New York will sie ihren Traum, Songwriterin zu werden, verwirklichen. Nachdem sie reihenweise bei den Plattenfirmen bereits am Empfang abgewiesen wird, muss sie leider erkennen, wie hart der Einstieg ins Musikbusiness ist. Um sich im Big Apple über Wasser zu halten, braucht Violet dringend einen Job. Den bekommt sie an der Bar des angesagten Clubs "Coyote Ugly". Doch auch als sexy Barkeeperin verliert die junge Frau ihren Traum nicht aus den Augen, dafür sorgt vor allem der smarte Kevin (Adam Garcia).