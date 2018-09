20:15 Uhr, ProSieben, Die beste Show der Welt, Show

Wer wird Show-Master? Wer findet die Zauberformel für beste Unterhaltung? In sechs eigenständigen Shows in der Show buhlen Joko & Klaas um die Gunst des Publikums und feiern das Fernsehen. Jede Sendung wird zum Duell: Im Wechsel präsentieren sie ihre Vorstellungen von erstklassigem Entertainment. Über Quotenhit oder Megaflop entscheidet die ehrlichste Jury: Das Publikum im Studio. Per Fernbedienung küren sie am Samstagabend auf ProSieben "Die beste Show der Welt".

20:15 Uhr, VOX, X-Men Origins: Wolverine, Action

Der Mutant Logan ( Hugh Jackman) hat seine Vergangenheit als Kämpfer im "Team X" abgeschrieben und lebt ein ruhiges Leben als Holzfäller in Kanada. Dieser Frieden wird jedoch gestört, als seine Freundin Kayla (Lynn Collins) offensichtlich von seinem gefährlichen Halbbruder und ebenfalls Mutant Victor (Liev Schreiber) ermordet wird. Logan will Rache und nimmt das Angebot seines ehemaligen Chefs Major Stryker (Danny Huston) an, Logans Knochen mit unzerstörbaren Adamantium zu überziehen. Logan beginnt die Jagd auf Victor.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Zum freundlichen Kampf um die richtigen Antworten von außergewöhnlichen Fragen treten diesmal an: Schauspielerin Veronica Ferres gegen ihren Schauspielerkollegen Heiner Lauterbach, Comedian Olaf Schubert gegen Trödelkönig und TV-Koch Horst Lichter sowie Pop-Diva Nina Hagen gegen den Star-Geiger David Garrett. Weiterhin erwarten den Zuschauer tierische Überraschungen und spektakuläre Studioexperimente.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Feuerkelch, Fantasymärchen

Große Herausforderungen stehen Harry Potter (Daniel Radcliff) bevor, nicht nur bei der Quidditch-Weltmeisterschaft, sondern auch beim Trimagischen Turnier. Dort kreuzen Schüler von drei verschiedenen Zauberschulen die Klingen, um herauszufinden, wer der beste Zauberschüler ist. Indes versetzt Lord Voldemort (Ralph Fiennes) die Zaubergemeinde in Angst und Schrecken: Während der Quidditch-Weltmeisterschaft erscheint am Himmel das Dunkle Mal - ein deutliches Zeichen, dass Voldemort nach der Macht greift.

20:15 Uhr, ZDFneo, Beim ersten Mal, Komödie

Der lebensfrohe Ben (Seth Rogen) ist kein Kind von Traurigkeit. In einer Bar lernt er die bildschöne Alison (Katherine Heigl) kennen und nach ein paar gemeinsamen Drinks landen sie zusammen im Bett. Das böse Erwachen folgt acht Wochen später, als Ben Alison erstmals wiedertrifft und von ihr erfährt, dass sie von ihm schwanger ist. Nach anfänglichem Hadern beschließen die beiden, es dem Baby zuliebe mit einer Beziehung zu versuchen. Und damit gehen die Probleme auch schon los.