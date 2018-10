20:15 Uhr, ZDF, Gottschalks große 68er-Show, Show

50 Jahre liegt sie zurück, eine bunte, wilde und extrem spannende Zeit. Im Hamburger Mehr!Theater feiert Thomas Gottschalk das Jahr 1968er mit internationalen Stars und den Hits eines unvergesslichen Jahres. Zu den Gästen des Abends zählen Musiklegenden wie Melanie, Donovan, Chris Thompson und The Box Tops. Außerdem überraschen Wolfgang Niedecken, Katie Melua, Andreas Gabalier, Vanessa Mai, David Garrett und Stefanie Heinzmann mit eigenen Live-Interpretationen weltberühmter 68er-Songs.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und der Orden des Phönix, Fantasyabenteuer

Die Ferien neigen sich dem Ende entgegen, als Harry (Daniel Radcliffe) Zeuge von Voldemorts (Ralph Fiennes) Auferstehung wird. Das Zauberei-Ministerium strengt ein Verfahren wegen der ungenehmigten Nutzung von Magie gegen ihn an und glaubt keineswegs an die Auferstehung des Lords. Nur dank Professor Dumbledore (Michael Gambon) entgeht Harry einer Verurteilung und dem damit verbundenen Schulverweis. Unterschlupf findet er in der Zwischenzeit beim "Orden des Phönix"...

20:15 Uhr, Das Erste, Ich weiß alles!, Quizshow

Die klügsten Köpfe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten bei Jörg Pilawa zu unglaublichen Wissensduellen an. Diesmal fordern die Superhirne u. a. im Fachgebiet "Paris" den praktisch unschlagbaren ehemaligen Frankreich-Korrespondenten und intimen Paris-Kenner Ulrich Wickert heraus sowie im Fachgebiet "Wimbledon" die Wimbledonsiegerin und allwissende Tennis-Spezialistin aus der Schweiz, Martina Hingis. Weitere Gegner sind der "Bergdoktor" Hans Sigl mit seinem Leib- und Magenthema "Die Alpen" sowie Alice Schwarzer zum Thema "Romy Schneider".

20:15 Uhr, VOX, Mr. & Mrs. Smith, Actionkomödie

Nach außen sind John (Brad Pitt) und Jane Smith (Angelina Jolie) ein normales Vorstadtehepaar mit einem gewöhnlichen und langweiligen Leben. Doch beide haben ein Geheimnis: Sie sind die gefährlichsten Auftragskiller der Welt und arbeiten für konkurrierende Organisationen. Als sie eines Tages aufeinander angesetzt werden, kommt langsam die ganze Wahrheit heraus. Ab sofort nehmen sich die beiden gegenseitig ins Visier.

21:45 Uhr, hr, Burn After Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger?, Agentenkomödie

Linda (Frances McDormand) und Chad (Brad Pitt), zwei nicht sonderlich clevere Mitarbeiter eines Fitnessstudios in Washington, fällt eines Tages eine geheimnisvolle CD-ROM in die Hände. Wie sich herausstellt, gehört sie dem ehemaligen CIA-Mitarbeiter Osborne Cox (John Malkovich) und enthält vermeintlich brisante Informationen über den US-Geheimdienst. Die beiden Fitnessprofis wittern die Chance ihres Lebens und beschließen, Cox zu erpressen. Mit seiner dilettantischen Vorgehensweise setzt das Duo jedoch eine Verkettung haarsträubender Ereignisse in Gang.