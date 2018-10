20:15 Uhr, ProSieben, Alle gegen Einen, Show

Wer tritt alleine, live gegen eine ganze Nation an? Wer hat ein besseres Bauchgefühl als ganz Deutschland? Wer schätzt sich in "Alle gegen Einen" zum Gewinn von bis zu 100.000 Euro? Elton lädt Mutige in der neuen ProSieben-Show-Reihe "Alle gegen Einen" zum Live-Duell gegen ein ganzes Land. In 15 Runden gilt es Tipps auf Schätz-Fragen zu ungewöhnlichen Action-Experimenten abzugeben, die in der Show aufgelöst werden.

20:15 Uhr, Das Erste, Schlagerbooom 2018 - Alles funkelt! Alles glitzert!, Musikshow

Mit der Eurovisionsfanfare startet der "Schlagerbooom 2018"! Die Dortmunder Westfalenhalle ist seit langer Zeit ausverkauft: Über 12.000 Fans feiern mit Florian Silbereisen die TV-Schlagershow des Jahres - mit ganz vielen Schlagern zum Mitsingen! Und mit Roland Kaiser, der Kelly Family, Andy Borg, Pur, Maite Kelly, Ben Zucker, Ross Antony, Michelle und Matthias Reim, Eloy de Jong, Marianne Rosenberg, Howard Carpendale, Santiano, Sasha sowie vielen, vielen weiteren Stars.

20:15 Uhr, VOX, 22 Jump Street, Actionkomödie

Das chaotische Polizisten-Duo (Channing Tatum, Jonah Hill) ist zurück! Deputy Chief Hardy hat die Spezialeinheit für jugendliche Undercover-Einsätze mittlerweile im Gebäude gegenüber untergebracht: 22 Jump Street. Ihr Vorgesetzter Captain Dickson hat bereits neue Pläne für die beiden Kumpel: Als Undercover-Cops werden sie diesmal in ein amerikanisches College geschleust, um dort den Dealer der Mode-Droge WHYPHY zu überführen. Ihre Ermittlungen führen die beiden Polizisten schließlich zum Springbreak nach Puerto Mexiko.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wenn Liebe so einfach wäre, Komödie

Jane (Meryl Streep) hat eine liebevolle Beziehung zu ihren erwachsenen Kindern und sogar zu ihrem Ex-Mann Jake (Alec Baldwin) hat sich über die Jahre der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Während Jake mit Agness eine neue Frau an seiner Seite weiß, hat Jane den Mann fürs Leben noch nicht gefunden. Doch Adam (Steve Martin), ein charmanter Architekt, hat ein Auge auf die sympathische Bäckerin geworfen. Bei einem Familienausflug zur Abschlussfeier ihres gemeinsamen Sohnes keimen alte Gefühle zwischen dem Ex-Ehepaar auf. Während Jane eine gemeinsame Nacht zunächst als Fehler abtut, ist es Jake weitaus ernster.

20:15 Uhr, RTL II, Lara Croft - Tomb Raider, Actionabenteuer

Die bildhübsche Grabjägerin Lara Croft (Angelina Jolie) sammelt mystische Gegenstände. Als sie in ihrer Villa eine alte Uhr findet, wird ihr Entdeckerdrang geweckt: Mithilfe des Artefakts kann die Zeit manipuliert werden. Allerdings weiß auch der skrupellose Geheimbund der Illuminati um die übernatürlichen Kräfte und es beginnt eine gefährliche Jagd um die ganze Welt.