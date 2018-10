20:15 Uhr, ZDFneo, Johnny English - Der Spion, der es versiebte, Agentenkomödie

Nichts und niemand ist vor Johnny English ( Rowan Atkinson) sicher. Soeben hat er dafür gesorgt, dass Agent Number One (Greg Wise) sowie alle anderen Superspione Ihrer Majestät eliminiert wurden. Daher bleibt - zum Schrecken seines Chefs - eigentlich nur English mit seinem Assistenten Bough (Ben Miller) übrig, um den französischen Selfmademan Sauvage (John Malkovich) davon abzuhalten, sich zum König von England zu machen.

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

Auf dem Programm stehen wieder jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera - und natürlich tappt auch diesmal so mancher Prominente in die Falle oder stellt sein Talent als Lockvogel unter Beweis. Zu den Protagonisten gehören dieses Mal u. a. "Bergdoktor" Hans Sigl und sein Serien- Partner Mark Keller, deren Freundschaft auf eine harte Probe gestellt wird. Auch Ehrlich-Brother Andreas tritt in Aktion, indem er als Lockvogel seinen Bruder Chris bei der Generalprobe ihrer neuen Show reinlegt.

20:15 Uhr, ProSieben, Alle gegen Einen, Spielshow

Wer tritt alleine, live gegen eine ganze Nation an? Wer hat ein besseres Bauchgefühl als ganz Deutschland? Wer schätzt sich in "Alle gegen Einen" zum Gewinn von bis zu 100.000 Euro? Elton lädt Mutige in der neuen ProSieben-Show-Reihe "Alle gegen Einen" zum Live-Duell gegen ein ganzes Land. In 13 Runden gilt es Tipps auf Schätz-Fragen zu ungewöhnlichen Action-Experimenten abzugeben, die in der Show aufgelöst werden.

20:15 Uhr, RTL II: Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens, Actionabenteuer

Forscherin Lara Croft (Angelina Jolie) ist mal wieder im Einsatz, und dieses Mal muss sie den geltungssüchtigen Wissenschaftler Dr. Reiss (Ciarán Hinds) daran hindern, mit Hilfe der Büchse der Pandora die Menschheit zu zerstören. Die Abenteurerin muss bei ihrer Mission nicht nur gegen die Zeit ankämpfen, sondern auch gegen ihren unfreiwilligen Partner Terry Sheridan (Gerald Butler), der sie vor Jahren einmal mit gebrochenem Herzen zurück ließ.

20:15 Uhr, Sat.1, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Teil 1), Fantasyabenteuer

Um die Zaubererwelt vor Voldemorts (Ralph Fiennes) Schreckensherrschaft zu bewahren, brechen Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) zu einer gefährlichen Mission auf: Gemeinsam wollen sie die letzten verbliebenen Horkruxe aufspüren und zerstören. Denn nur deren Vernichtung kann Voldemorts Macht noch brechen. Doch die Suche der drei Freunde entwickelt sich gleich zu Beginn zu einem scheinbar hoffnungslosen Kampf gegen einen übermächtigen Gegner.